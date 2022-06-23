В Сочи закрыли пляжи из-за шторма

Власти Сочи закрыли для купания пляжи в центре города, причиной стало штормовое предупреждение, которое 23 июня распространил сайт МЧС Краснодарского края.

«На территории края в ближайшее время ожидается выпадение осадков в виде сильного дождя, ливня в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами до 22 м/с», — отметили спасатели.

На Черноморском побережье существует опасность формирования смерчей над морем. В настоящее время вгороде идет сильный дождь, ожидаются шторм, град, грозы. Из-за этого возможен подъем уровня воды в реках и сход селей, уточнили в ведомстве.

Купание запрещено до окончания действия штормового предупреждения.

По данным Гидрометцентра Краснодарского края, сила шторма на море в Сочи достигает 5 баллов.

22 июня в Лазаревском микрорайоне Сочи два смерча вышли на берег. Один из них уничтожил кафе на набережной. В результате разгула стихии никто не пострадал.