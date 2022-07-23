Сильный смерч под Туапсе попал на видео

Очевидцы запечатлели на видео сильный смерч, сформировавшийся 22 июля в городе Небуге под Туапсе.

Судя по кадрам, смерч в сумерках движется в сторону снимающих.

Очевидцы также сообщили, что сначала увидели в городе небольшой смерч, он снес палатку. Теперь вихрь принял более внушительные размеры.

Ранее, 24 июня, свидетели сняли на видео три смерча, образовавшихся в Черном море в районе Туапсе. Воронки проходили между судами, а затем распадались.

22 июня в Лазаревском микрорайоне Сочи два смерча вышли на берег, один из которых разнес кафе на набережной. В местном управлении МЧС сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал.