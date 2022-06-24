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Очевидцы сняли на видео три смерча в Черном море

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Фото: соцсети
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Очевидцы сняли на видео три смерча, образовавшихся в Черном море в районе Туапсе. Как уточняет портал «Кубанские новости», запись была сделана накануне вечером, 23 июня.

Воронки проходили между судами, а затем распадались.

Непогода на черноморском побережье Краснодарского края стоит уже не первый день. 22 июня в Лазаревском микрорайоне Сочи два смерча вышли на берег, один из которых разнес кафе на набережной. В местном управлении МЧС сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал.

Утром 24 июня в районе поселка Зубова Щель в Лазаревском районе две легковушки вместе с людьми унесло в Черное море. На данный момент удалось спасти одного человека, найдено тело одного погибшего. Поиски еще шестерых продолжаются.

Руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов в беседе с «Известиями» 23 июня говорил, что в ближайшие дни ситуация с опасными природными явлениями в Краснодарском крае сохранится.

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