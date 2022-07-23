Реклама
Прямой эфир
Мир
ВСУ нанесли очередной удар в районе Каховской ГЭС в Херсонской области
Происшествия
На третьем кольце в Москве столкнулись семь автомобилей
Экономика
В Совфеде предрекли возврат к прежнему курсу рубля до конца года
Мир
Путин наградил президента Узбекистана орденом Александра Невского
Мир
ВСУ ударили системой HIMARS по мосту в Херсонской области
Мир
В Донецке изучают возможность строительства нового аэропорта
Мир
Стремоусов обвинил США в обстрелах моста в Херсоне из HIMARS
Мир
Власти Крыма сообщили о преодолении полуостровом последней блокады
Мир
Прекращение обстрелов моста под Херсоном власти связали с работой ПВО
Мир
В Германии совместное фото Эрдогана и Путина назвали вызовом для НАТО
Происшествия
В Сочи затопило дороги и некоторые районы из-за дождей
Сюжет:

В Сочи затопило дороги и некоторые районы из-за дождей

0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Сочи из-за ливней, идущих последние дни, затоплены дороги, а в некоторых районах и первые этажи домов. Автомобили горожан также пострадали. По мнению очевидцев, больше всего осадков выпало в Адлере и Лазаревском.

Местные жители выкладывают в социальные сети кадры с затоплением.

Сообщается, что уровень воды в сочинских реках поднялся до критического уровня.

У моря непогода: в чем причина ежегодных потопов в Сочи и окрестностях
Ливни и грозы в Краснодарском крае продлятся до 28 июня

200-метровый участок федеральной трассы А-147 (Джубга — Сочи) также оказался затоплен. Сейчас там воды уже нет, но на аварийных участках трассы всё равно выставлена техника и работают дежурные мастера.

В городе срабатывали сирены и громкоговорители, предупреждающие о стихии и сходе селей.

Сотрудники МЧС уже устранили многие последствия подтоплений домов и дорог в Сочи, Туапсинском районе, а также Краснодаре.

Из-за возможности возникновения смерчей над морем закрыты для купания все сочинские пляжи.

В июне сообщалось, что в Сочи из-за выпадения интенсивных осадков в море потоком воды унесло два автомобиля. В них находились семь человек, одного удалось спасти, позже были обнаружены тела еще двоих. В поисках пропавших были задействованы более 100 человек.

В том же месяцем горожане и туристы стали свидетелями мощных смерчей, которые обрушились на Лазаревский микрорайон Сочи. На берег вышли сразу три смерча. Один из них разнес кафе на набережной. По данным экстренных служб, никто не пострадал.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022