В Сочи затопило дороги и некоторые районы из-за дождей

В Сочи из-за ливней, идущих последние дни, затоплены дороги, а в некоторых районах и первые этажи домов. Автомобили горожан также пострадали. По мнению очевидцев, больше всего осадков выпало в Адлере и Лазаревском.

Местные жители выкладывают в социальные сети кадры с затоплением.

Сообщается, что уровень воды в сочинских реках поднялся до критического уровня.

200-метровый участок федеральной трассы А-147 (Джубга — Сочи) также оказался затоплен. Сейчас там воды уже нет, но на аварийных участках трассы всё равно выставлена техника и работают дежурные мастера.

В городе срабатывали сирены и громкоговорители, предупреждающие о стихии и сходе селей.

Сотрудники МЧС уже устранили многие последствия подтоплений домов и дорог в Сочи, Туапсинском районе, а также Краснодаре.

Из-за возможности возникновения смерчей над морем закрыты для купания все сочинские пляжи.

В июне сообщалось, что в Сочи из-за выпадения интенсивных осадков в море потоком воды унесло два автомобиля. В них находились семь человек, одного удалось спасти, позже были обнаружены тела еще двоих. В поисках пропавших были задействованы более 100 человек.

В том же месяцем горожане и туристы стали свидетелями мощных смерчей, которые обрушились на Лазаревский микрорайон Сочи. На берег вышли сразу три смерча. Один из них разнес кафе на набережной. По данным экстренных служб, никто не пострадал.