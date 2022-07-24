Река Бзугу вышла из берегов после сильного ливня в Сочи

В Хостинском районе Сочи река Бзугу вышла из берегов после мощных ливней. Об этом в субботу, 23 июля, «Известиям» сообщили в пресс-службе администрации города.

На кадрах видно, как потоки воды уносят легковые автомобили. По словам очевидцев, пройти по улицам просто невозможно. Водителям сейчас приходится ехать либо по течению, либо против него.

На место происшествия приехали глава района Иван Савин и спасатели. Межведомственный оперативный штаб продолжает работу по поручению главы города Сочи Алексея Копайгородского.

Как сообщили в ГИБДД Краснодарского края, пострадавших пока нет. Точную сумму ущерба можно будет подсчитать, когда стихия ослабнет.

Ранее в этот день сообщалось, что в Лазаревском районе Сочи за два часа выпало не менее 89 мм осадков. Подтопленными оказались семь придомовых территорий у частных домовладений, два многоквартирных жилых дома (затоплен подъезд (5 см) и подвальное помещение (30 см), а также два низменных участка ФАД А-147.

В ряде районов города зафиксировали локальные повреждения линий электропередачи. Владельцев машин призвали до конца суток воздержаться от поездок без крайней необходимости.

В Сочи из-за ливней, идущих последние дни, затоплены дороги, а в некоторых районах и первые этажи домов. Так, 200-метровый участок федеральной трассы А-147 (Джубга – Сочи) также оказался затоплен. Сейчас на аварийных участках трассы выставлена техника и работают дежурные мастера.

Ранее в субботу в соцсетях были опубликованы кадры, на которых видно, как из-за смерча пострадало кафе в Туапсинском районе.

Из-за возможности возникновения смерчей над морем закрыты для купания все сочинские пляжи.