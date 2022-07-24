Администрация Сочи развернула оперштаб из-за наводнения

Власти Сочи разворачивают оперативный штаб из-за наводнения в Центральном и Хостинском районе города. Об этом в субботу, 23 июля, сообщили в пресс-службе городской администрации.

На кадрах видно, что сильнейшие потоки воды уносят легковые автомобили. Реки Хоста, Мацеста и Кудепста выходят из берегов. Бзугу уже вышла и затопила часть города.

По словам властей, подстанции в Сочи затоплены из-за ливня, электроэнергия в Центральном и Хостинском районах города отключена.

Кроме того, в пресс-службе администрации города сообщили, что более 1100 специалистов и почти 400 единиц техники готовы к устранению последствий непогоды в Сочи.

Ранее в этот день сообщалось, что в Хостинском районе Сочи река Бзугу вышла из берегов после мощных ливней. Как сообщили в ГИБДД Краснодарского края, пострадавших пока нет. Точную сумму ущерба можно будет подсчитать, когда стихия ослабнет.

Кроме того, в Лазаревском районе Сочи за два часа выпало не менее 89 мм осадков. Подтопленными оказались семь придомовых территорий у частных домовладений, два многоквартирных жилых дома (затоплен подъезд (5 см) и подвальное помещение (30 см), а также два низменных участка ФАД А-147.

В ряде районов города зафиксировали локальные повреждения линий электропередачи. Владельцев машин призвали до конца суток воздержаться от поездок без крайней необходимости.

В Сочи из-за ливней, идущих последние дни, затоплены дороги, а в некоторых районах и первые этажи домов. Так, 200-метровый участок федеральной трассы А-147 (Джубга – Сочи) также оказался затоплен. Сейчас на аварийных участках трассы выставлена техника и работают дежурные мастера.

Ранее в субботу в соцсетях были опубликованы кадры, на которых видно, как из-за смерча пострадало кафе в Туапсинском районе.

Из-за возможности возникновения смерчей над морем закрыты для купания все сочинские пляжи.