Смерч в Сочи разнес кафе

В соцсетях в субботу, 23 июля, опубликованы кадры, на которых видно, как из-за смерча пострадало кафе в Туапсинском районе.

В Сочи из-за ливней, идущих последние дни, затоплены дороги, а в некоторых районах и первые этажи домов. Автомобили горожан также пострадали. По мнению очевидцев, больше всего осадков выпало в Адлере и Лазаревском.

Из-за возможности возникновения смерчей над морем закрыты для купания все сочинские пляжи.

Сформировавшийся 22 июля в селе Небуга под Туапсе мощный смерч очевидцы запечатлели на видео. Свидетели также сообщили, что сначала увидели в городе небольшой смерч, он снес палатку, после чего вихрь принял более внушительные размеры.

В июне сообщалось, что в Сочи из-за выпадения интенсивных осадков в море потоком воды унесло два автомобиля. В них находились семь человек, одного удалось спасти, позже были обнаружены тела еще двоих. В поисках пропавших были задействованы более 100 человек.

В том же месяцем горожане и туристы стали свидетелями мощных смерчей, которые обрушились на Лазаревский микрорайон Сочи. На берег вышли сразу три смерча. Один из них разнес кафе на набережной. По данным экстренных служб, никто не пострадал.