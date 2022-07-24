Свалка машин образовалась в одном из дворов Сочи после потопа

Из-за масштабного подтопления в одном из сочинских дворов образовалась свалка автомобилей. Кадрами с места происшествия 24 июля поделился корреспондент «Известий» Ярослав Богат.

«Обстановка утром после потопа в одном из дворов жилой многоэтажки. Все эти машины смывало, как бумажные кораблики. Здесь они застопорились. Десятки искореженных машин. Ни одна из них восстановлению больше не подлежит», — сообщил он.

Ранее в этот день МВД заявило о большом количестве поврежденных машин в Сочи из-за ливня. После оформления всех повреждений граждане смогут забрать свои транспортные средства.

В результате мощного ливня, начавшегося в ночь на воскресенье в Хостинском районе Сочи, река Бзугу вышла из берегов. Потоки воды уносили автомобили.

Ливень в Сочи прекратился в ночь на 24 июля. Над ликвидацией последствий ливня работают сотрудники МЧС. В ведомстве сообщили, что они откачивают воду в здании подстанции скорой медицинской помощи, где было подтоплено подвальное помещение.

Как заявлял глава Сочи Алексей Копайгородский, власти рассчитывают ликвидировать последствия ливней к утру воскресенья, 24 июля.

Также стало известно, что из-за наводнения погиб один человек. По информации очевидцев, женщина утонула на Донской улице.