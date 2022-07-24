МЧС подтвердило гибель человека в результате залпового ливня в Сочи

Один человек погиб в результате залпового ливня в Сочи. Об этом в воскресенье, 24 июля, ТАСС сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

«Подтверждена гибель одного человека», — сказал собеседник агентства.

Ранее очевидцы рассказали, что женщина утонула на Донской улице в Сочи в результате наводнения.

В ночь на 24 июля в МЧС России сообщили, что залповый ливень в Сочи прекратился.

Вечером в субботу власти Сочи развернули оперативный штаб из-за наводнения в Центральном и Хостинском районе города.

По словам властей, подстанции в Сочи затоплены из-за ливня, электроэнергия в Центральном и Хостинском районах города отключена.

Кроме того, в пресс-службе администрации города сообщили, что более 1100 специалистов и почти 400 единиц техники готовы к устранению последствий непогоды в Сочи.

Ранее, 23 июля, стало известно, что в Хостинском районе Сочи река Бзугу вышла из берегов после мощных ливней. Как сообщили в ГИБДД Краснодарского края, пострадавших пока нет. Точную сумму ущерба можно будет подсчитать, когда стихия ослабнет.

Также в соцсетях появилось видео из одного из автомобилей, который уносит потоком воды в Сочи из-за наводнения, вызванного ливнем.