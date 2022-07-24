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Очевидцы сообщили о гибели женщины при наводнении в Сочи

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Фото: РЕН ТВ
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По предварительной информации, женщина утонула на Донской улице в Сочи в результате наводнения, вызванного ливнем.

Кадры с места обнаружения тела в ночь на 24 июля опубликовал Telegram-канал «Сочи №1».

Официальной информации о погибших или пострадавших нет.

Ранее в этот день в МЧС России сообщили, что залповый ливень в Сочи прекратился.

Вечером в субботу власти Сочи развернули оперативный штаб из-за наводнения в Центральном и Хостинском районе города.

По словам властей, подстанции в Сочи затоплены из-за ливня, электроэнергия в Центральном и Хостинском районах города отключена.

Кроме того, в пресс-службе администрации города сообщили, что более 1100 специалистов и почти 400 единиц техники готовы к устранению последствий непогоды в Сочи.

Ранее в субботу стало известно, что в Хостинском районе Сочи река Бзугу вышла из берегов после мощных ливней. Как сообщили в ГИБДД Краснодарского края, пострадавших пока нет. Точную сумму ущерба можно будет подсчитать, когда стихия ослабнет.

Также в соцсетях появилось видео из одного из автомобилей, который уносит потоком воды в Сочи из-за наводнения, вызванного ливнем.

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