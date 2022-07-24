Власти Сочи пообещали ликвидировать последствия ливня к утру 24 июля

Власти рассчитывают ликвидировать последствия ливней к утру воскресенья, 24 июля, сообщил глава города Алексей Копайгородский.

«Работы будем вести всю ночь, штаб работает круглосуточно, спать из городских служб сегодня не будет никто! Мы обязуемся справиться к утру», — написал он в своем Telegram-канале.

Мэр отметил, что задействовано более тысячи специалистов, больше 400 единиц техники. При этом окончательно говорить о том, что прогноз неблагоприятных погодных условий покинул территорию курорта, рано.

Ранее МВД заявило о большом количестве поврежденных машин в Сочи из-за ливня. После оформления всех повреждений граждане смогут забрать свои транспортные средства.

В результате мощного ливня, начавшегося в ночь на воскресенье, в Хостинском районе Сочи река Бзугу вышла из берегов. Потоки воды уносили автомобили.

Ливень в Сочи прекратился в ночь на 24 июля. Над ликвидацией последствий ливня работают сотрудники МЧС. В ведомстве сообщили, что они откачивают воду в здании подстанции скорой медицинской помощи, где было подтоплено подвальное помещение.

Как стало известно, из-за наводнения погиб один человек. По информации очевидцев, женщина утонула на Донской улице.