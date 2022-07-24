МВД заявило о большом количестве поврежденных машин в Сочи из-за ливня

В результате подтопления улиц в Сочи, вызванного ливнем, повреждено большое количество личных автомобилей. Об этом в воскресенье, 24 июля, сообщил журналистам заместитель начальника УВД по городу Сочи Александр Папанов.

«Большое повреждение личного транспорта граждан, оформляем», — сказал он журналистам.

Папанов добавил, что после оформления граждане смогут забрать свои транспортные средства.

Ливень в Сочи прекратился в ночь на 24 июля. Над ликвидацией последствий ливня работают сотрудники МЧС. В ведомстве сообщили, что они откачивают воду в здании подстанции скорой медицинской помощи, где было подтоплено подвальное помещение.

МЧС по Краснодарскому краю подтвердило гибель одного человека в результате залпового ливня в Сочи. По словам очевидцев, женщина утонула на Донской улице.

Ранее в субботу стало известно, что в Хостинском районе Сочи река Бзугу вышла из берегов после мощных ливней и затопила улицы. Точную сумму ущерба можно будет подсчитать, когда стихия ослабнет.

23 июля в Лазаревском районе Сочи за два часа выпало не менее 89 мм осадков. Подтопленными оказались семь придомовых территорий у частных домовладений, два многоквартирных жилых дома (затоплен подъезд (5 см) и подвальное помещение (30 см), а также два низменных участка ФАД А-147.