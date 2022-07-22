Российские военные врачи оказывают помощь жителям в Запорожье

Российские военные врачи оказывают помощь пациентам в Запорожской области, желающих попасть на бесплатный прием специалистов немало. Работу врачебно-сестринской бригады медицинского отряда в одном из населенных пунктов региона увидел корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

В поселке есть поликлиника, вот только посещать ее у местных жителей возможности по большей части нет. Услуги врачей платные, причем стоят недешево, отметил журналист.

Между тем, российские военные медики, которые приехали сюда на один день, готовы оказать помощь всем пришедшим на прием на безвозмездной основе. Кто-то приходит за советом по лечению насморка, кто-то — с более серьезными жалобами.

«Я, например, со своей проблемой пришла. Потому что боюсь за ноги — упасть», — рассказала одна из пациенток Анна Слободянюк.

Женщина поделилась, что ее проблеме в местной поликлинике помочь не могут.

Люди пожилого возраста составляют большую часть пациентов. Почти все специалисты лор, хирург, невролог принимают только в крупных городах. При этом дорогу, особенно летом, в жару, выдержать могут не все. Консультациями медиков пользуются и жители школьного возраста с признаками простуды.

Как признались сами пациенты, многие пришли не только за медпомощью. Возможность пообщаться с российскими военными, пусть и с медиками, а не с боевыми подразделениями, для жителей Запорожья тоже важна.

Ранее, 21 июля, сообщалось, что российские военнослужащие доставили гуманитарный груз из Севастополя в Запорожскую область. Жители города получили наборы, в которые вошли продукты питания, лекарства и средства гигиены.

Накануне член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов заявил, что видимый прогресс в освобождении Запорожской области наступит, когда российские войска установят контроль над всей территорией Донбасса.

Он подчеркнул, что по состоянию на начало июля порядка 72–73% территории Запорожской области освобождено от контроля киевских властей. Исключение составляет, в частности, административный центр региона — город Запорожье, функцию которого временно выполняет Мелитополь.

Часть Запорожской области Украины перешла под контроль российских военных в ходе спецоперации РФ по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — полном освобождении Донецкой и Луганской республик.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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