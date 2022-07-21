Реклама
Прямой эфир
Туризм
Турция и Киргизия стали самыми популярными турнаправлениями у россиян
Мир
Глава МИД Приднестровья предупредил Молдавию о риске военных действий
Мир
В Мелитополь доставили гумпомощь из Севастополя
Мир
Под Воронежем открыли памятник погибшему летчику
Мир
МЧС России приступит к разбору завалов в Северодонецке в ближайшие дни
Мир
В Херсоне заявили об отражении 80% украинских атак системами ПВО
Мир
Минюст США призвал конгресс передать украинским беженцам имущество РФ
Общество
Украинцев включат в нацпроект по трудоустройству в России
Общество
Почти 900 сирот обрели семью в Подмосковье с начала года
Мир
Палестина не увидела прогресса в отношениях с Израилем после визита Байдена
Мир
В США объявили о создании ведомства по «аномальным явлениям»
Сюжет:

В Мелитополь доставили гумпомощь из Севастополя

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские военнослужащие доставили гуманитарный груз из Севастополя в Запорожскую область. Об этом в четверг, 21 июля, сообщил корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

Колонна с гумпомощью прибыла в центр «Единой России» в Мелитополе. Жители города получили наборы, в которые вошли продукты питания, лекарства и средства гигиены.

Распалились на атомы: чем чреваты для Киева удары ВФУ по Запорожской АЭС
Необходимо собрать МАГАТЭ и Совбез ООН, считают специалисты

На сегодняшний день Мелитопольский район Запорожья находится под шефством Севастополя. Помимо поддержки местного населения на освобожденных территориях восстанавливают инфраструктуру.

«Мы здесь не только занимаемся доставкой гуманитарной помощи, мы здесь будем и школы ремонтировать, и больницы, и детские сады, и детские площадки. Русские своих не бросают, мы пришли, будем помогать, Россия здесь всерьез и надолго», — поделился замгубернатора Севастополя Сергей Толмачев.

Накануне Китрарь показал ремонт трассы между Бердянском и Мелитополем в Запорожской области. Рабочим предстоит в кратчайшие сроки восстановить магистраль, протяженность которой составляет 107 км.

Ранее, 15 июня, член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что гражданским автомобилям стал доступен маршрут между Донбассом, Крымом, Мариуполем, Мелитополем и Херсоном.

Часть Запорожской области Украины перешла под контроль российских военных в ходе спецоперации РФ по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — полном освобождении Донецкой и Луганской республик.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022