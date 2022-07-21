В Мелитополь доставили гумпомощь из Севастополя

Российские военнослужащие доставили гуманитарный груз из Севастополя в Запорожскую область. Об этом в четверг, 21 июля, сообщил корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

Колонна с гумпомощью прибыла в центр «Единой России» в Мелитополе. Жители города получили наборы, в которые вошли продукты питания, лекарства и средства гигиены.

На сегодняшний день Мелитопольский район Запорожья находится под шефством Севастополя. Помимо поддержки местного населения на освобожденных территориях восстанавливают инфраструктуру.

«Мы здесь не только занимаемся доставкой гуманитарной помощи, мы здесь будем и школы ремонтировать, и больницы, и детские сады, и детские площадки. Русские своих не бросают, мы пришли, будем помогать, Россия здесь всерьез и надолго», — поделился замгубернатора Севастополя Сергей Толмачев.

Накануне Китрарь показал ремонт трассы между Бердянском и Мелитополем в Запорожской области. Рабочим предстоит в кратчайшие сроки восстановить магистраль, протяженность которой составляет 107 км.

Ранее, 15 июня, член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что гражданским автомобилям стал доступен маршрут между Донбассом, Крымом, Мариуполем, Мелитополем и Херсоном.

Часть Запорожской области Украины перешла под контроль российских военных в ходе спецоперации РФ по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — полном освобождении Донецкой и Луганской республик.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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