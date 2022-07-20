Военкор «Известий» показал ремонт трассы между Бердянском и Мелитополем

Корреспондент «Известий» Леонид Китрарь показал ремонт трассы между Бердянском и Мелитополем в Запорожской области.

Рабочим предстоит фактически заново и очень быстро построить магистраль, протяженность которой составляет 107 км.

Однако один экскаватор за сутки может убрать не больше 150 м старого покрытия. Также необходимо где-то взять новый асфальт, щебень и песок.

Он пояснил, что в данном случае нужно сделать не просто перекладку асфальта, а заменить основание по всем современным нормам.

Как отметил корреспондент, основная проблема заключается в наличии материалов. При этом асфальтные заводы пока знают, где брать материалы, необходимо только знать точное количество. Так как ждать окончания расчетов некогда, работы идут уже сейчас.

Ранее, 15 июня, член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что гражданским автомобилям стал доступен маршрут между Донбассом, Крымом, Мариуполем, Мелитополем и Херсоном.

До этого, 7 июня, министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил об открытии автомобильного сообщения между материковой частью России и Крымом. Ранее попасть в Крым на автомобильном транспорте можно было только по Крымскому мосту через Керченский пролив.

Между тем советник главы Республики Крым по информационной политике Олег Крючков 5 мая рассказал о том, что транспортная блокада Крыма была прорвана и началось восстановление пассажирского и грузового сообщения с освобожденными Херсонской и Запорожской областями. В освобожденных регионах при поддержке сформированных военно-гражданских администраций начали восстанавливать железнодорожные пути, налаживать работу общественного городского и междугороднего транспорта и торговые связи с Крымом.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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