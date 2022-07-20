Реклама
Прямой эфир
Мир
Около 30 тыс. человек уже мобилизованы из каждой области Украины
Мир
Более 140 финских компаний сократили бизнес в России
Мир
В Италии указали на заблуждение Запада о слабой российской экономике
Мир
Военнослужащие ВС РФ доставили около 10 т гумпомощи в Лисичанск
Общество
В Хабаровском крае и Якутии введут федеральный режим ЧС из-за пожаров
Общество
МЧС предупредило о дожде и грозе со шквалистым ветром 20 июля в Москве
Общество
Свыше 100 тыс. семей в Подмосковье получили электронные удостоверения о многодетности
Экономика
Спрос на микрозаймы в июне вырос на 40% по сравнению с мартом
Мир
Глава МИД Германии призвала к укреплению сотрудничества с Азией
Армия
Сибирь защитят модернизированные комплексы «Фаворит»
Армия
Посол ЛНР заявил о насильственной мобилизации в неосвобожденных районах Донбасса

Военкор «Известий» показал ремонт трассы между Бердянском и Мелитополем

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Корреспондент «Известий» Леонид Китрарь показал ремонт трассы между Бердянском и Мелитополем в Запорожской области.

Рабочим предстоит фактически заново и очень быстро построить магистраль, протяженность которой составляет 107 км.

Однако один экскаватор за сутки может убрать не больше 150 м старого покрытия. Также необходимо где-то взять новый асфальт, щебень и песок.

В разрядке исключения: будут ли Херсон и Запорожье включены в переговоры РФ и Украины
В ближайшей перспективе эксперты не видят предпосылок к возобновлению диалога

Он пояснил, что в данном случае нужно сделать не просто перекладку асфальта, а заменить основание по всем современным нормам.

Как отметил корреспондент, основная проблема заключается в наличии материалов. При этом асфальтные заводы пока знают, где брать материалы, необходимо только знать точное количество. Так как ждать окончания расчетов некогда, работы идут уже сейчас.

Ранее, 15 июня, член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что гражданским автомобилям стал доступен маршрут между Донбассом, Крымом, Мариуполем, Мелитополем и Херсоном.

До этого, 7 июня, министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил об открытии автомобильного сообщения между материковой частью России и Крымом. Ранее попасть в Крым на автомобильном транспорте можно было только по Крымскому мосту через Керченский пролив.

Между тем советник главы Республики Крым по информационной политике Олег Крючков 5 мая рассказал о том, что транспортная блокада Крыма была прорвана и началось восстановление пассажирского и грузового сообщения с освобожденными Херсонской и Запорожской областями. В освобожденных регионах при поддержке сформированных военно-гражданских администраций начали восстанавливать железнодорожные пути, налаживать работу общественного городского и междугороднего транспорта и торговые связи с Крымом.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022