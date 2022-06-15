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Власти Запорожья сообщили об открытии автомобильного маршрута через Мариуполь в Крым

Владимир Рогов: между Крымом и Донбассом открыт автомобильный маршрут для гражданских
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Фото: РИА Новости/Павел Львов
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Гражданским автомобилям стал доступен маршрут между Донбассом, Крымом, Мариуполем, Мелитополем и Херсоном. Такое заявление сделал 15 июня член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

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«Не только для военных [перевозок подходит маршрут]. Лично сам уже ездил из Херсона через Мелитополь в Бердянск, Мариуполь, Новоазовск. Через Новоазовск выезжал в Россию. По этому маршруту лично ездил на обычной легковой машине, не на военной. Люди пользуются этим, желающих много, есть очереди на границе, она под такой наплыв не была рассчитана. Но этот коридор существует», — рассказал Рогов в беседе с ТАСС.

5 мая советник главы Республики Крым по информационной политике Олег Крючков рассказал о том, что транспортная блокада Крыма была прорвана и началось восстановление пассажирского и грузового сообщения с освобожденными Херсонской и Запорожской областями. В освобожденных регионах при поддержке сформированных военно-гражданских администраций начали восстанавливать железнодорожные пути, налаживать работу общественного городского и междугороднего транспорта и торговые связи с Крымом.

7 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил об открытии автомобильного сообщения между материковой частью России и Крымом. Ранее попасть в Крым на автомобильном транспорте можно было только по Крымскому мосту через Керченский пролив.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия». Прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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