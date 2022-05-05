В Крыму заявили о прорыве транспортной блокады со стороны Украины

Транспортная блокада Крыма со стороны Украины ушла в прошлое, прямо сейчас происходит восстановление пассажирского и грузового сообщения с освобожденными регионами. Такое заявление сделал 5 мая советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в интервью «РИА Новости».

«Транспортная блокада Крыма, устроенная украинскими националистами восемь лет назад, осталась в прошлом. Сегодня начался процесс восстановления грузового и пассажирского сообщения. Частный бизнес не терпит пустоты. Когда людям нужно ехать и есть запрос на это, то моментально налаживаются связи», — сказал Крючков.

Крючков акцентирует внимание на том, что российские военные взяли под контроль всю Херсонскую область на юге Украины, а также приазовскую часть Запорожской области. В освобожденных областях при поддержке сформированных военно-гражданских администраций восстанавливаются железнодорожные пути, налаживается работа общественного городского и междугороднего транспорта, налаживаются торговые связи с Крымом. В перспективе планируется также запуск пассажирского железнодорожного сообщения.

«Это первый показатель того, что жизнь входит в мирное русло», — резюмировал Крючков.

18 марта глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель сообщил, что за восемь лет нахождения в составе России Крым преодолел все пять блокад, устроенных украинскими властями. Это банковская, продовольственная, энергетическая, транспортная и водная блокады.

В 2014 году Украина перекрыла подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Россия частично разрешила проблему водоснабжения путем поиска новых источников и бурения скважин.

22 июля 2021 года Россия обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с межгосударственной жалобой против Украины на основании ст. 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Речь, в частности, шла о блокировании Северо-Крымского канала как основного источника пресной воды для жителей Крымского полуострова. Предварительно, сумма ущерба, нанесенная водной блокадой, составляет 1,47 трлн рублей.

25 августа 2021 года глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что имена лиц, причастных к водной блокаде Крыма, установлены. Он напомнил, что срок лишения свободы за подобные преступления составляет от 12 до 20 лет. Тогда же рабочая группа, которая готовила иск к Украине из-за причинения ущерба Крыму, передала в работу Следственному комитету (СК) материалы по 12 лицам, которые поддерживали водную блокаду полуострова.

26 февраля 2022 года дамба на Северо-Крымском канале, которая была главным инструментом водной блокады Крыма, была уничтожена. За день до этого глава Республики Крым Сергей Аксенов поручил готовить Северо-Крымский канал к приему пресной воды из Днепра.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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