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Драги подтвердил намерение уйти в отставку с поста премьера Италии

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Фото: REUTERS/Remo Casilli
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Премьер-министр Италии Марио Драги снова объявил о желании уйти в отставку. Такое заявление он сделал 21 июля во время заседания нижней палаты парламента.

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«Я прошу приостановить заседание, потому что я отправляюсь к президенту республики, чтобы сообщить о своих намерениях», — цитирует Драги ANSA.

На заседании нижней палаты обсуждался вотум доверия Драги. Оно приостановлено до 12:00 по местному времени, пока не состоится встреча премьер-министра с президентом Италии Серджо Маттареллы.

Накануне такая же процедура проходила в сенате, и по итогам голосования верхняя палата парламента выразила доверие действующему премьер-министру.

Однако в процедуре не участвовали партии «Движение «5 звезд», «Вперед, Италия» и «Лига» из правящей коалиции, в связи с чем СМИ сообщили, что Драги вновь будет добиваться отставки у президента страны.

14 июля Драги в первый раз заявил о намерении подать в отставку. Причиной такого решения называлось отсутствие поддержки от одной из ведущих партий страны — «Движения 5 звезд», которая не поддержала парламентский вотум доверия и забраковала антикризисные меры в экономике и энергетике, представленные командой Драги.

В тот же день Маттарелла не принял отставку и предложил премьеру прийти в парламент «для выступления, с тем чтобы на месте дать оценку ситуации, возникшей по итогам состоявшегося заседания в сенате республики».

На следующий день председатель совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий заявил, что Европе следует быть готовой к продолжению волны отставок глав государств и большим политическим сложностям. Он считает, что в первую очередь следует ожидать волнений в странах Прибалтики.

15 июля министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо допустил, что из-за политического кризиса Италия перестанет поставлять вооружение Украине. Он также обвинил соперников Драги в том, что они работают на президента России Владимира Путина.

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