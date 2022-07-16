Глава МИД Италии допустил прекращение поставок оружия на Украину

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо 15 июля допустил, что страна прекратит поставки вооружений Украине из-за политического кризиса.

«Россияне празднуют падение очередного западного правительства. Сейчас я сомневаюсь, что мы пошлем вооружение. Это одна из самых серьезных проблем», — цитирует Ди Майо Politico.

Глава МИД также обвинил соперников премьер-министра Марио Драги в том, что они работают на президента России Владимира Путина.

По словам Ди Майо, если политический кризис не прекратится, у правительства не будет возможности также подписывать новые контракты на поставку энергоресурсов.

Ранее в тот же день министр заявил, что «Путину на серебряном блюде подали голову Драги». Так он прокомментировал заявление главы кабмина о желании уйти в отставку.

Драги заявил об этом накануне, 14 июля. Причиной такого решения называлось отсутствие поддержки от одной из ведущих партий страны «Движение 5 звезд», которая не поддержала парламентский вотум доверия и забраковала антикризисные меры в экономике и энергетике, представленные командой Драги.

Вместе с тем президент Италии Серджо Маттарелла не принял отставку и предложил премьеру прийти в парламент «для выступления с тем, чтобы на месте дать оценку ситуации, возникшей по итогам состоявшегося заседания в сенате республики».

На следующий день председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий заявил, что Европе следует быть готовой к продолжению волны отставок глав государств и большим политическим сложностям. Он считает, что в первую очередь следует ожидать волнений в странах Прибалтики.