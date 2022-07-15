Политолог предрек продолжение волны отставок глав европейских государств

Европе следует быть готовой к продолжению волны отставок глав государств и большим политическим сложностям. Такое мнение председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий высказал в пятницу, 15 июля.

По словам политолога, в первую очередь следует ожидать волнений в странах Прибалтики, которые ведут «отчаянную» политику, пытаясь продемонстрировать США свою лояльность, но фактически ставя на кон свое благосостояние.

«Потрясения будут в Италии, Испании, Северной Европе и прежде всего в Великобритании, где мы ждем нового премьера», — сказал он в беседе с Lenta.Ru.

При этом ближайший и самый серьезный вызов, по мнению эксперта, представляют промежуточные выборы в конгресс Соединенных Штатов этой осенью.

Накануне премьер-министр Италии Марио Драги заявил о желании подать в отставку в связи с развалом правящей коалиции, сообщает телеканал «Звезда». Однако президент страны Серджо Матарелла отказался ее принять и попросил главу кабмина обратиться к парламенту с оценкой ситуации после распада коалиции, сообщает телеканал «360».

В тот же день об отставке объявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, передает НСН.

В июле в результате серии скандалов, а также политического кризиса в Великобритании, в отставку досрочно ушел премьер-министр Борис Джонсон, также поддержавший украинских националистов и осудивший Россию. За несколько дней до этого политики начали массово уходить из правительства. Свои полномочия тогда сложили более 50 представителей кабмина.