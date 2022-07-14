Премьер Италии Драги анонсировал свою отставку

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил о намерении подать в отставку. О своем решении он объявил в четверг, 14 июля, на заседании Совета министров.

«Хочу объявить вам, что этим вечером передам президенту республики заявление об отставке», — приводит его слова пресс-служба правительственного Дворца Киджи.

Незадолго до этого в четверг агентство Reuters сообщило, что отставка Драги может состояться уже сегодня. При этом вместе с ним в отставку уйдет итальянское правительство.

Причиной такого решения называется отсутствие поддержки от одной из ведущих партий Италии «Движение 5 звезд», которая не поддержала парламентский вотум доверия и забраковала антикризисные меры в экономике и энергетике, представленные командой Драги.

Премьер-министр прежде отмечал, что работа кабмина будет парализована, если «Движение 5 звезд» покинет правящее большинство.

Ранее, в июне, в Италии прошли акции протеста после того, как Драги выступил в поддержку Украины и согласился оказать киевскому режиму военную помощь, в том числе техникой. Основное выступление «За мир» состоялось на Народной площади в центре Рима 18 июня. Протестующие требовали, чтобы правительство способствовало прекращению конфликта вокруг Украины и скорейшему переходу к переговорам.

До этого итальянский премьер назвал спецоперацию России самой серьезной опасностью для НАТО за последние десятилетия.

В июле в результате серии скандалов, а также политического кризиса в Великобритании, в отставку досрочно ушел премьер-министр Борис Джонсон, также поддержавший украинских националистов и осудивший Россию. За несколько дней до этого политики начали массово уходить из правительства. Свои полномочия тогда сложили более 50 представителей кабмина.