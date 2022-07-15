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Глава МИД Италии прокомментировал заявление премьер-министра Драги об отставке

Глава МИД Италии: голову премьер-министра страны Драги подали Путину на серебряном блюде
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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Голову премьер-министра Италии Марио Драги «подали на серебряном блюде» президенту РФ Владимиру Путину. Об этом 15 июля заявил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо радиостанции Rtl, комментируя заявление Драги об отставке.

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«Путину на серебряном блюде подали голову Драги. Автократии поднимают тосты, а демократии слабеют. Без этого правительства Европа тоже становится слабее», — сказал он в эфире.

Ди Майо выразил мнение, что разногласия в правящей коалиции идут на руку властям России.

Накануне, 14 июля, итальянский премьер-министр заявил о намерении подать в отставку. Причиной такого решения называлось отсутствие поддержки от одной из ведущих партий страны «Движение 5 звезд», которая не поддержала парламентский вотум доверия и забраковала антикризисные меры в экономике и энергетике, представленные командой Драги.

В тот же день президент Италии Серджо Маттарелла не принял отставку и предложил премьеру прийти в парламент «для выступления с тем, чтобы на месте дать оценку ситуации, возникшей по итогам состоявшегося заседания в сенате республики».

На следующий день председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий заявил, что Европе следует быть готовой к продолжению волны отставок глав государств и большим политическим сложностям. Он считает, что в первую очередь следует ожидать волнений в странах Прибалтики.

Также директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов в беседе с «Известиями» 15 июля допустил новые отставки руководителей стран Европы.

Ранее, 7 июля, о своей отставке объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

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