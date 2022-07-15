Глава МИД Италии прокомментировал заявление премьер-министра Драги об отставке

Голову премьер-министра Италии Марио Драги «подали на серебряном блюде» президенту РФ Владимиру Путину. Об этом 15 июля заявил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо радиостанции Rtl, комментируя заявление Драги об отставке.

«Путину на серебряном блюде подали голову Драги. Автократии поднимают тосты, а демократии слабеют. Без этого правительства Европа тоже становится слабее», — сказал он в эфире.

Ди Майо выразил мнение, что разногласия в правящей коалиции идут на руку властям России.

Накануне, 14 июля, итальянский премьер-министр заявил о намерении подать в отставку. Причиной такого решения называлось отсутствие поддержки от одной из ведущих партий страны «Движение 5 звезд», которая не поддержала парламентский вотум доверия и забраковала антикризисные меры в экономике и энергетике, представленные командой Драги.

В тот же день президент Италии Серджо Маттарелла не принял отставку и предложил премьеру прийти в парламент «для выступления с тем, чтобы на месте дать оценку ситуации, возникшей по итогам состоявшегося заседания в сенате республики».

На следующий день председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий заявил, что Европе следует быть готовой к продолжению волны отставок глав государств и большим политическим сложностям. Он считает, что в первую очередь следует ожидать волнений в странах Прибалтики.

Также директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов в беседе с «Известиями» 15 июля допустил новые отставки руководителей стран Европы.

Ранее, 7 июля, о своей отставке объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.