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Премьер Италии Драги может подать в отставку 21 июля

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Фото: Global Look Press/Matteo Nardone
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Премьер-министр Италии Марио Драги может подать в отставку в четверг, 21 июля, сообщил телеканал Rai News 24, ссылаясь на источники в президентском Квиринальском дворце.

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По информации канала, премьер будет следить за дебатами в нижней палате парламента, где на 21 июля запланирована процедура, подобная прошедшей 20 июля в сенате.

Ранее в этот день верхняя палата (сенат) парламента Италии выразила доверие действующему премьер-министру Марио Драги, хотя и минимальным числом голосов.

Итальянский премьер-министр ранее, 14 июля, уже заявлял о намерении подать в отставку. Причиной такого решения называлось отсутствие поддержки от одной из ведущих партий страны, «Движения 5 звезд», которая не поддержала парламентский вотум доверия и забраковала антикризисные меры в экономике и энергетике, представленные командой Драги.

В тот же день президент Италии Серджо Маттарелла не принял отставку Драги и предложил ему прийти в парламент «для выступления, с тем чтобы на месте дать оценку ситуации, возникшей по итогам состоявшегося заседания в сенате республики».

Кроме того, 16 июля главы городов Италии, включая Милан и Венецию, подписали открытое письмо о продолжающемся кризисе и попросили Драги не покидать свой пост.

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