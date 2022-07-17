Реклама
Прямой эфир
Политика
Песков отверг идею приравнять смену спортивного гражданства к госизмене
Мир
Spiegel заявил о неготовности ФРГ к зиме из-за санкций против России
Мир
Лопес и Аффлек поженились в Неваде
Происшествия
Водитель сбил ребенка на самокате в центре Москвы
Мир
Захарова указала Боррелю на ощущаемый Европой эффект от антироссийских санкций
Мир
Зеленский назвал причину увольнения генпрокурора и главы СБУ
Мир
На месте крушения Ан-12 в Греции найдены тела всех восьми летчиков
Мир
Мэры итальянских городов призвали Драги остаться на посту премьера
Мир
В США уничтожение HIMARS Россией назвали плохой новостью для НАТО
Армия
Младший сержант Строгов задержал диверсантов ВСУ без единого выстрела
Общество
Госпожнадзору исполнилось 95 лет

Мэры итальянских городов призвали Драги остаться на посту премьера

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Mauro Scrobogna
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Главы городов Италии, включая Милан и Венецию, подписали открытое письмо о продолжающемся кризисе и попросили премьер-министра Марио Драги не покидать свой пост. Информация об этом появилась на сайте Национальной ассоциации муниципалитетов страны Anci Compania 16 июля.

Служить бы рад: станет ли премьер Италии новым президентом
И какие риски может таить уход Марио Драги с поста главы правительства

Главы городов отметили, что после пандемии их города только начали восстанавливаться и не могут позволить себе очередной кризис, который означает стагнацию и раскол тогда, когда нужны действия, доверие, серьезность.

«Марио Драги до сих пор авторитетно представлял нашу страну на международном уровне и еще раз продемонстрировал достоинство и статус, политический и институциональный. Мы мэры городов каждый день принимаем сложные решения по выявлению и устранению проблем наших граждан. Мы просим Марио Драги остаться и объяснить парламенту веские причины, которые требуют продолжения работы правительства», — говорится в письме.

Накануне, 14 июля, итальянский премьер-министр заявил о намерении подать в отставку. Причиной такого решения называлось отсутствие поддержки от одной из ведущих партий страны «Движение 5 звезд», которая не поддержала парламентский вотум доверия и забраковала антикризисные меры в экономике и энергетике, представленные командой Драги.

В тот же день президент Италии Серджо Маттарелла не принял отставку и предложил премьеру прийти в парламент «для выступления с тем, чтобы на месте дать оценку ситуации, возникшей по итогам состоявшегося заседания в сенате республики».

На следующий день председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий заявил, что Европе следует быть готовой к продолжению волны отставок глав государств и большим политическим сложностям. Он считает, что в первую очередь следует ожидать волнений в странах Прибалтики.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022