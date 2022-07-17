Мэры итальянских городов призвали Драги остаться на посту премьера

Главы городов Италии, включая Милан и Венецию, подписали открытое письмо о продолжающемся кризисе и попросили премьер-министра Марио Драги не покидать свой пост. Информация об этом появилась на сайте Национальной ассоциации муниципалитетов страны Anci Compania 16 июля.

Главы городов отметили, что после пандемии их города только начали восстанавливаться и не могут позволить себе очередной кризис, который означает стагнацию и раскол тогда, когда нужны действия, доверие, серьезность.

«Марио Драги до сих пор авторитетно представлял нашу страну на международном уровне и еще раз продемонстрировал достоинство и статус, политический и институциональный. Мы мэры городов каждый день принимаем сложные решения по выявлению и устранению проблем наших граждан. Мы просим Марио Драги остаться и объяснить парламенту веские причины, которые требуют продолжения работы правительства», — говорится в письме.

Накануне, 14 июля, итальянский премьер-министр заявил о намерении подать в отставку. Причиной такого решения называлось отсутствие поддержки от одной из ведущих партий страны «Движение 5 звезд», которая не поддержала парламентский вотум доверия и забраковала антикризисные меры в экономике и энергетике, представленные командой Драги.

В тот же день президент Италии Серджо Маттарелла не принял отставку и предложил премьеру прийти в парламент «для выступления с тем, чтобы на месте дать оценку ситуации, возникшей по итогам состоявшегося заседания в сенате республики».

На следующий день председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий заявил, что Европе следует быть готовой к продолжению волны отставок глав государств и большим политическим сложностям. Он считает, что в первую очередь следует ожидать волнений в странах Прибалтики.