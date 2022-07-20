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Сенат Италии выразил доверие премьер-министру Драги

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Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane
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Верхняя палата (сенат) парламента Италии выразила доверие действующему премьер-министру Марио Драги, хотя и минимальным числом голосов. Как cообщает 20 июля агентство ANSA, согласно результатам, только 95 сенаторов проголосовали за.

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При этом, поскольку три крупных партии страны — «Движение «5 звезд», «Вперед, Италия» и «Лига», входящие в правящую коалицию, участия в голосовании принимать не стали, Драги, вероятнее всего, подаст в отставку.

При этом по информации телеканала RAI News 24, который ссылается на источники в президентском Квиринальском дворце, в отставку Драги может подать уже в четверг, 21 июля.

Ранее в среду сообщалось, что партия «Вперед, Италия», которая входит в правящую коалицию страны и лидером которой является экс-премьер-министр Сильвио Берлускони, не собиралась участвовать в голосовании о доверии Марио Драги.

16 июля главы городов Италии, включая Милан и Венецию, подписали открытое письмо о продолжающемся кризисе и попросили Драги не покидать свой пост. Они отметили, что премьер-министр до сих пор авторитетно представлял Италию на международном уровне и демонстрировал достоинство и статус, как политический, так и институциональный.

14 июля итальянский премьер-министр заявил о намерении подать в отставку. Причиной такого решения называлось отсутствие поддержки от одной из ведущих партий страны, «Движения 5 звезд», которая не поддержала парламентский вотум доверия и забраковала антикризисные меры в экономике и энергетике, представленные командой Драги.

В тот же день президент Италии Серджо Маттарелла не принял отставку Драги и предложил ему прийти в парламент «для выступления, с тем чтобы на месте дать оценку ситуации, возникшей по итогам состоявшегося заседания в сенате республики».

15 июля глава МИД Италии Луиджи Ди Майо, комментируя заявление премьер-министра об отставке, указал, что голову Марио Драги «подали на серебряном блюде» президенту РФ Владимиру Путину.

В свою очередь, председатель совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий заявил, что Европе следует быть готовой к продолжению волны отставок глав государств и большим политическим сложностям. Он считает, что в первую очередь следует ожидать волнений в странах Прибалтики.

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