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Партия Берлускони не примет участия в голосовании о доверии премьер-министру Драги

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Фото: Global Look press/Stefano Cavicchi
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Партия «Вперед, Италия», которая входит в правящую коалицию страны и лидером которой является экс-премьер-министр Сильвио Берлускони, не будет участвовать в голосовании о доверии действующему премьер-министру Марио Драги. Об этом сообщила 20 июля ее представитель Анна Мария Бернини.

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«Вперед, Италия» не будет участвовать в голосовании только резолюции, предполагающей безусловную поддержку премьеру», — заявила Бернини, выступая в сенате.

Известно, что существует и другая резолюция правоцентристских партий, в которой в качестве условия для поддержки Драги значится выход из партий коалиции «Движения 5 звезд», а также изменения в составе правительства. В связи с этим главы фракций решили, что голосование будет проводиться только по резолюции, которая предполагает безусловную поддержку премьеру.

16 июля главы городов Италии, включая Милан и Венецию, подписали открытое письмо о продолжающемся кризисе и попросили Драги не покидать свой пост. Они отметили, что премьер-министр до сих пор авторитетно представлял Италию на международном уровне и демонстрировал достоинство и статус, как политический, так и институциональный.

14 июля итальянский премьер-министр заявил о намерении подать в отставку. Причиной такого решения называлось отсутствие поддержки от одной из ведущих партий страны, «Движения 5 звезд», которая не поддержала парламентский вотум доверия и забраковала антикризисные меры в экономике и энергетике, представленные командой Драги.

В тот же день президент Италии Серджо Маттарелла не принял отставку и предложил премьеру прийти в парламент «для выступления, с тем чтобы на месте дать оценку ситуации, возникшей по итогам состоявшегося заседания в сенате республики».

На следующий день председатель совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий заявил, что Европе следует быть готовой к продолжению волны отставок глав государств и большим политическим сложностям. Он считает, что в первую очередь следует ожидать волнений в странах Прибалтики.

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