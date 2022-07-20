Президент Узбекистана досрочно прекратил режим ЧП в Каракалпакстане

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал 20 июля указ о досрочном прекращении режима чрезвычайного положения в Республике Каракалпакстан, где в начале июля прошли беспорядки.

«Прекратить досрочно с 05 часов 00 минут 21 июля 2022 года действие чрезвычайного положения на территории Республики Каракалпакстан», — говорится в указе, опубликованном на сайте президента Узбекистана.

Отмечается, что решение было принято на основании соответствующего обращения Жокаргы Кенеса (высший государственный представительный орган власти республики) Каракалпакстана и восстановления общественного порядка в республике.

В Нукусе, столице Каракалпакстана, в начале июля проходили незаконные демонстрации против проведения референдума по поправкам в конституцию. Протестующие не одобрили планы властей о внесении изменения относительно республики. Так, из документа предлагалось изъять статьи о суверенном статусе Каракалпакии и его праве на выход из состава Узбекистана.

На фоне митингов президент Узбекистана ввел на территории Каракалпакстана чрезвычайное положение с 3 июля по 2 августа. Кроме того, 3 июля он объявил, что в конституцию не будут вноситься поправки, касающиеся региона. После этого обстановку удалось стабилизировать. На следующий день, 4 июля, законодательная палата парламента страны проголосовала за исключение из проекта изменений в конституцию статей, в которых упоминается статус республики.

По данным командующего нацгвардией Узбекистана Рустама Джураева, в ходе беспорядков погибли 14 гражданских и четверо правоохранителей.