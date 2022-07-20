Реклама
Прямой эфир
Мир
Жена Зеленского попросила у конгресса США системы ПВО для Украины
Мир
Партия Берлускони не примет участия в голосовании о доверии премьер-министру Драги
Мир
В Пентагоне спрогнозировали продолжительные боевые действия в Донбассе
Мир
Неделя высокого уровня ГА ООН пройдет в очном формате
Мир
В Siemens заявили о готовности обслуживать больше турбин для СП-1
Мир
Президент Узбекистана досрочно прекратил режим ЧП в Каракалпакстане
Экономика
Доллар опустился до 55,03 рубля в ходе торгов на Мосбирже
Наука
NASA назвало предварительные даты запуска миссии лунной программы Artemis
Политика
В ГД назвали «санкционными судорогами» согласование седьмого пакета санкций ЕС
Мир
Вашингтон надеется на продолжение переговоров об экспорте украинского зерна
Мир
Путин заявил о наступлении новой эпохи в мировой истории

Президент Узбекистана досрочно прекратил режим ЧП в Каракалпакстане

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал 20 июля указ о досрочном прекращении режима чрезвычайного положения в Республике Каракалпакстан, где в начале июля прошли беспорядки.

Новый курс: в Конституции Узбекистана планируется изменить половину статей
В чем суть предложенной президентом Мирзиёевым реформы

«Прекратить досрочно с 05 часов 00 минут 21 июля 2022 года действие чрезвычайного положения на территории Республики Каракалпакстан», — говорится в указе, опубликованном на сайте президента Узбекистана.

Отмечается, что решение было принято на основании соответствующего обращения Жокаргы Кенеса (высший государственный представительный орган власти республики) Каракалпакстана и восстановления общественного порядка в республике.

В Нукусе, столице Каракалпакстана, в начале июля проходили незаконные демонстрации против проведения референдума по поправкам в конституцию. Протестующие не одобрили планы властей о внесении изменения относительно республики. Так, из документа предлагалось изъять статьи о суверенном статусе Каракалпакии и его праве на выход из состава Узбекистана.

На фоне митингов президент Узбекистана ввел на территории Каракалпакстана чрезвычайное положение с 3 июля по 2 августа. Кроме того, 3 июля он объявил, что в конституцию не будут вноситься поправки, касающиеся региона. После этого обстановку удалось стабилизировать. На следующий день, 4 июля, законодательная палата парламента страны проголосовала за исключение из проекта изменений в конституцию статей, в которых упоминается статус республики.

По данным командующего нацгвардией Узбекистана Рустама Джураева, в ходе беспорядков погибли 14 гражданских и четверо правоохранителей.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022