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В Узбекистане прошла демонстрация против поправок в конституцию

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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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В узбекистанском Нукусе прошла незаконная демонстрация против проведения референдума по поправкам в конституции. Об этом 1 июля сообщило МВД республики.

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«1 июля, начиная примерно с 15:00 часов, некоторые граждане Каракалпакстана, в результате неправильного толкования конституционных реформ, проводимых в республике, незапланированно устроили шествия по городе Нукус, после чего собрались на территории центрального дехканского рынка и организовали незаконную демонстрацию», — написал ведомство в Telegram.

С целью недопущения нарушения общественного порядка и пресечения различных правонарушений были задействованы силы и средства правоохранительных органов. В настоящее время общественный порядок на месте восстановлен, заявили в МВД.

Нукус является столицей Республики Каракалпакстан, занимающей около 40% территории Узбекистана. Новый вариант конституции предусматривает лишение региона суверенного статуса и права выхода из состава Узбекистана путем референдума.

20 июня президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил принять поправки в конституции через референдум, несмотря на то, что законодательство позволяет вносить изменения через парламент страны.

Конституция Узбекистана была принята 8 декабря 1992 года. За этот период поправки в нее вносились 15 раз.

В октябре 2021 года действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев одержал победу на выборах главы государства, набрав 80,1% голосов. Заместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Ерик Ашимов заявил, что выборы президента Узбекистана прошли без нарушений, в соответствии с национальным законодательством и были легитимными.

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