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Президент Узбекистана предложил провести референдум по Конституции

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Фото: ТАСС/Алексей Дружинин
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил принять поправки в Конституцию через референдум. Об этом он заявил на встрече с членами конституционной комиссии по формированию предложений о внесении изменений в основной закон, сообщает 20 июня «Газета.uz».

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«По предложению комиссии предлагаю рассмотреть проект, разработанный парламентом, на всенародном обсуждении и принять его путем референдума», — сказал глава государства.

Как отметил Мирзиёев, по действующему законодательству парламент имеет право вносить поправки в Конституцию. Но если конституционная реформа будет проведена через референдум с учетом мнения граждан страны, то итогом станет «настоящая народная Конституция», отметил он.

Он обратил внимание, что именно проведение референдума соответствует принципу, что «единственным источником и автором Конституции является народ».

16 июня президент Узбекистана подписал поправки в закон о референдуме, которые предусматривают изменения полномочий избирательных комиссий, расширение прав наблюдателей и многое другое.

Конституция Узбекистана была принята 8 декабря 1992 года. За этот период поправки в нее вносились 15 раз.

В октябре 2021 года действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев одержал победу на выборах главы государства, набрав 80,1% голосов. Заместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Ерик Ашимов заявил, что выборы президента Узбекистана прошли без нарушений, в соответствии с национальным законодательством и были легитимными.

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