Обстановка в Каракалпакии в Узбекистане стабилизировалась

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев объявил, что в Конституцию не будут вноситься поправки, касающиеся региона Каракалпакия, после чего обстановка там стабилизировалась после прошедших беспорядков. Об этом 3 июля, в воскресенье, сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.

Он отметил, что сейчас Мирзиёев находится в столице республики Каракалпакстан, Нукусе.

«Сегодня утром глава государства провел видеоселекторное совещание с подключением ко всем районам Каракалпакстана. Хокимы и начальники правоохранительных органов районов доложили о принимаемых мерах по обеспечению безопасности граждан, укреплению законности и правопорядка», — написал Асадов в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день сообщалось, что обе палаты парламента Узбекистана одобрили указ Мирзиёева о введении чрезвычайного положения в автономной республике Каракалпакстан, где произошли беспорядки из-за предлагаемых поправок в Конституцию страны.

Президент Узбекистана ввел на территории Каракалпакстана чрезвычайное положение с 3 июля по 2 августа. Комендантский час будет действовать с 21:00 до 7:00 по местному времени (с 19:00 до 5:00 мск). Въезд и выезд из Каракалпакстана будут ограничены, все массовые мероприятия запрещены, пишет «Газета.Ru».

1 июля в Нукусе прошла незаконная демонстрация против проведения референдума по поправкам в Конституцию. В совместном заявлении парламента, правительства и МВД Каракалпакстана 2 июля отметили, что «группа организаторов массовых беспорядков и лица, оказавшие активное сопротивление правоохранительным органам, задержаны».

Республика Каракалпакстан занимает около 40% территории Узбекистана. Новый вариант Конституции предусматривает лишение региона суверенного статуса и права выхода из состава страны путем референдума.