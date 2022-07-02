Организаторов беспорядков в Нукусе в Узбекистане задержали

Организаторы беспорядков в Нукусе, столице автономной республики Каракалпакстан в Узбекистане, задержаны. Они пытались захватить органы власти региона. Об этом говорится в совместном заявлении парламента, правительства и МВД Каракалпакстана 2 июля.

Накануне в Нукусе прошла незаконная демонстрация против проведения референдума по поправкам в конституцию.

«Группа организаторов массовых беспорядков и лица, оказавшие активное сопротивление правоохранительным органам, задержаны. Сейчас в их отношении ведутся следственные действия», — говорится в заявлении.

Отмечается, что задержанные будут идентифицированы и привлечены к ответственности.

Нукус является столицей республики Каракалпакстан, занимающей около 40% территории Узбекистана. Новый вариант конституции предусматривает лишение региона суверенного статуса и права выхода из состава Узбекистана путем референдума.

20 июня президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил принять поправки в конституцию через референдум, несмотря на то что законодательство позволяет вносить изменения через парламент страны.

Конституция Узбекистана была принята 8 декабря 1992 года. За этот период поправки в нее вносились 15 раз.