Парламент Узбекистана одобрил указ президента о введении режима ЧП в Каракалпакии

Обе палаты парламента Узбекистана одобрили указ президента страны Шавката Мирзиеева о введении чрезвычайного положения в автономной республике Каракалпакстан, где произошли беспорядки из-за предлагаемых поправок в конституцию страны. Об этом 3 июля сообщает пресс-служба законодательной палаты парламента.

«Совместное решение обеих палат парламента подписали председатель сената Танзила Нарбаева и спикер законодательной палаты Нурдинжон Исмаилов», — говорится в сообщении.

Президент Узбекистана ввел на территории Каракалпакстана чрезвычайное положение с 3 июля по 2 августа. Комендантский час будет действовать с 21:00 до 7:00 по местному времени (с 19:00 до 5:00 мск). Въезд и выезд из Каракалпакстана будут ограничены, все массовые мероприятия запрещены, пишет «Газета.Ru».

1 июля в Нукусе, столице республики Каракалпакстан, прошла незаконная демонстрация против проведения референдума по поправкам в конституцию. В совместном заявлении парламента, правительства и МВД Каракалпакстана 2 июля отметили, что «группа организаторов массовых беспорядков и лица, оказавшие активное сопротивление правоохранительным органам, задержаны».

Республика Каракалпакстан занимает около 40% территории Узбекистана. Новый вариант конституции предусматривает лишение региона суверенного статуса и права выхода из состава страны путем референдума.