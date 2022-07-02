Президент Узбекистана ввел в Каракалпакстане режим ЧП до 2 августа

На территории Каракалпакстана введено чрезвычайное положение с 3 июля по 2 августа. Об этом сообщила пресс-служба президента Узбекистана.

Накануне в Нукусе прошла незаконная демонстрация против проведения референдума по поправкам в конституцию.

Нукус является столицей Республики Каракалпакстан, занимающей около 40% территории Узбекистана. Новый вариант конституции предусматривает лишение региона суверенного статуса и права выхода из состава Узбекистана путем референдума.

Ранее, 20 июня, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил принять поправки в конституцию через референдум, несмотря на то что законодательство позволяет вносить изменения через парламент страны.

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