Бунт на крыше: почему на западе Узбекистана начались протесты

Десятки тысяч людей вышли на улицы города Нукус, столицы республики Каракалпакстан, которая входит в состав Узбекистана. Причиной протестов стал проект изменения конституции страны. Из документа предлагается изъять статьи о суверенном статусе Каракалпакии, его праве на выход из состава Узбекистана. В МВД сообщили, что задержали организаторов митинга, при этом активисты пообещали 5 июля провести новую акцию. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев приехал в Нукус и заявил о предложении не вносить поправки в конституцию страны о суверенитете Каракалпакстана. «Известия» разбирались в происходящем.

Что произошло

Масштабный митинг прошел в городе Нукус 1 июля. Судя по кадрам местных СМИ, протестующие заняли центральную площадь столицы Каракалпакии и даже крыши окрестных домов. По оценкам наблюдателей, в акции участвовали 20-25 тыс. человек. Демонстранты держали в руках флаги Каракалпакии, скандировали лозунги о независимости республики.

Недовольных пытался успокоить председатель Жокаргы Кенеса (парламента) Каракалпакстана Мурат Камалов, который появился на площади ближе к вечеру. Он пообещал, что власти согласуют проведение еще одного митинга 5 июля. Кроме того, сообщил, что правоохранительные органы отпустили ранее задержанного активиста, одного из лидеров протеста Даулетмурата Тажимуратова.

Бунт на крыше Фото: соцсети

Позже МВД республики, распространило заявление, в котором утверждается, что участники митинга пытались захватить административные здания. «Противозаконные действия зачинщиков были пресечены, попытки массовых беспорядков локализованы», — говорится в сообщении. Подчеркивается, что группа организаторов демонстрации задержана, «с жителями ведется работа по недопустимости нарушения законодательства».

В чем причина

Главная причина выступлений — изменение конституции Узбекистана. Проект поправок был опубликован 25 июня. Всего планируется внести 170 изменений в 64 статьи документа. Среди прочего предлагается увеличить срок полномочий президента с пяти до семи лет и расширить его полномочия. Также предполагается, что в случае принятия поправок произойдет обнуление президентских сроков действующего главы страны Шавката Мирзиеева.

Значительно изменится и статус Каракалпакстана. Фактически, речь идет о ликвидации широкой автономии региона. Так в нынешней редакции конституции Каркалпакия называется суверенной республикой, говорится о ее праве выхода из состава Узбекистана на основании референдума. В новом варианте документа этих положений нет. Поправки также предписывают привести каракалпакские законы в соответствие с законодательством Узбекистана.

При этом эксперты конституционной комиссии утверждают, что поправки направлены на «укрепление единства двух народов» и реализацию идеи «Одна страна — общая судьба». После акции протеста в МВД Узбекистана заявили, что граждане Каракалпакстана неправильно истолковали конституционную реформу.

Бунт на крыше2 Фото: Commons.wikimedia.org/Karakalpakstan Parliament

Согласно утвержденной процедуре, обсуждение нового проекта Конституции продлится до 4 июля. Общественные активисты Каракалпакии, впрочем, утверждают, что их инициативы во внимание не принимают. Ожидается, что референдум по поправкам в основной закон пройдет осенью нынешнего года.

Что важно знать о Каракалпакии

Каракалпакстан — республика на западе Узбекистана. Регион занимает более трети территории страны, хотя проживает здесь всего 2 млн человек (общая численность населения Узбекистана — 35 млн). Большая часть республики находится в зоне экологического бедствия — в долине обмелевшей реки Амударьи и высохшего Аральского моря.

В советские годы регион несколько раз менял административное подчинение. Сначала он входил в состав Казахской АССР, потом перешел в непосредственное подчинение РСФСР, в 1936 году его в статусе автономной республики передали Узбекской ССР. В декабре 1990 года Верховный совет Каракалпакии принял декларацию о государственной независимости. После этого республика два года жила фактически самостоятельно. Была принята конституция, утвержден флаг, герб и гимн, учреждена должность президента.

Тогда в республике обсуждались разные варианты будущего. Одни выступали за полную независимость, другие пропагандировали присоединение к Узбекистану или Казахстану, третьи агитировали за сближение с Россией, хотя общей границы у республики с РФ нет. В результате в 1993 году Каракалпакия заключила межгосударственный договор о вхождении в состав Узбекистана.

После этого официальный Ташкент стал постепенно избавляться от угрозы сепаратизма. Законы унифицировали с узбекскими, атрибуты независимости превратились, фактически, в бутафорию. При президенте Исламе Каримове правозащитники говорили о сотнях каракалпакских политзаключенных. При новом главе государства Шавкате Мирзиееве ситуация поменялась, во время предвыборной кампании он заявил, что считает себя сыном не только узбекского, но и каракалпакского народа.

Фото: Global Look Press/Xinhua Глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев

Проблемы, однако, сохраняются. В республике высокая безработица, тяжелое социально-экономическое положение.Всё это не раз приводило к акциям протеста. В июле прошлого года в городе Ходжейли произошли столкновения с сотрудниками полиции и Нацгвадии. Поводом стало решение руководства Узбекистана о переходе на латинский алфавит, в том числе переводе на него письменности каракалпаков. До этого жители аула Кирантау под социально-экономическими лозунгами перекрыли трассу и подожгли шины.

Что дальше

Эксперты говорят, что нынешний кризис не представляет угрозы для государственности Узбекистана.

«Ташкент обладает достаточными силовыми и экономическими ресурсами, чтобы купировать акции протеста. Возможно, в руководстве Узбекистана увлеклись либерализацией политической жизни, теперь эта политика будет отчасти пересмотрена. В любом случае я не вижу угроз для устойчивости режима», — отметил в беседе с «Известиями» политолог Аждар Куртов.

Бунт на крыше3 Фото: соцсети

Заведующий сектором Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин считает, что Ташкент не будет решать вопрос силовым путем.

«Пока мы не видим от официальных властей какой-то брутальности, и МВД, и МИД Узбекистана сделали относительно мягкие заявления. Возможно, Ташкент просто откажется от изменения тех статей конституции, которые затрагивают Каракалпакию. В конце концов эти статьи раньше никак не мешали Ташкенту проводить свою политику», — резюмировал он.