Тунисская стачка: кризисы в стране привели к национальной забастовке

Политический и экономический кризисы в Тунисе набирают обороты. 16 июня в стране проходит общенациональная забастовка, объявленная довольно влиятельным Всеобщим Тунисским объединением труда. Действия президента вызывают лишь массовое недовольство населения и все большие споры с оппозицией, контролирующей парламент. Экономика трещит по швам. В результате власти просят помощи у Международного валютного фонда, что еще больше злит местное население. Подробности — в материале «Известий».

Всеобщая забастовка

«Все запланированные на 16 июня международные и внутренние рейсы будут отменены с 00:00» , — с таким заявлением выступил официальный представитель профсоюза Туниса Ваджиха Зиди. В стране на этот день намечено проведение общенациональной забастовки, объявленной ранее Всеобщим Тунисским объединением труда.

Протестующие собираются требовать реформирования государственных институтов страны, а также повышения заработной платы.

В стране профсоюзы по традиции оказывают довольно сильное влияние на политические решения, показывая властям, какие настроения царят в обществе.

Тунисская стачка_3 Каис Саид принимает присягу на церемонии вступления в должность президента Туниса. 2019 год Фото: TASS/EPA/MOHAMED MESSARA

В последнее время в стране усугубляется политический и экономический кризис. На прошлой неделе в стране началась забастовка судей и сотрудников судебных органов власти. Они возмутились решением президента страны Кайса Саида уволить 57 судей, раскритиковавших его действия, а также снизить зарплату тем, кто поддержал их. Многие посчитали, что цель главы государства — подмять под себя независимую судебную систему

Меры, которые принимает президент страны Кайс Саид, лишь подливают масла в огонь. Многие в Тунисе считают их непопулярными. Так, например, справиться с экономических кризисом он собирается, договорившись с Международным валютным фондом о предоставлении помощи.

Недовольство общества вызывает и подготовка проекта новой Конституции, референдум о принятии которой пройдет 25 июля. Цель документа, который разрабатывают по указанию главы государства — лишить оппозицию влияния.

Непопулярные меры

В прошлом году президент страны разогнал парламент и отстранил правительство, в феврале этого года глава государства разогнал независимый Судебный совет, назначавший судей, а также уволил большую часть губернаторов.

Тунисская стачка_2 Сотрудники полиции преградили путь демонстрантам к зданию Независимого высшего избирательного совета Туниса во время акции протеста в ответ на указ президента Туниса Кайса Саида о новом конституционном референдуме в Тунисе Фото: Getty Images/Anadolu Agency

Многие опасаются, что очередным витком противостояния станет новая Конституция страны. В документе не будет упоминаться слово «ислам». Многие уверены, что это направлено на самую влиятельную политическую партию умеренных исламистов «Ан-Нахда», однако может привести и к обратному эффекту, вызвав в ответ еще большую исламизацию общества.

Высокий уровень безработицы лишь еще больше накаляет ситуацию. В результате власти вынуждены просить помощи у МВФ. Для согласования новой кредитной программы необходимо сократить государственные зарплаты и урезать субсидии на товары первой необходимости и продукты питания.

Против этого активно выступают тунисцы и, в частности, профсоюзы.

Борьба всех со всеми

В результате общество расколото, отметил в беседе с «Известиями» научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня. По его мнению, текущая ситуация в Тунисе — продолжение череды кризисов, начавшихся еще во времена Арабской весны. В настоящее время по одну сторону баррикад оказался президент Кайс Саид при поддержке армии и нацгвардии, из внешних акторов на его стороне выступают Египет, Саудовская Аравия и ОАЭ, по другую сторону — оппозиционная коалиция во главе с «Партией возрождения» «Ан-Нахда». Их сторону поддерживает Турция.

— У нынешнего кризиса два масштаба. Первый — на уровне страны: это борьба светских сил и военной элиты с исламистами, которых называют умеренными. Проблемы, которые привели к тунисским волнениям в рамках Арабской весны, оказались заморожены, но в условиях пандемии социально-экономические вопросы вновь дали о себе знать. Выборы 2019 года также сказались. В парламенте большинство взяли исламисты, а Саид, который представляет интересы светских элит, крупного бизнеса и военных элит, занял президентское кресло. Так наметилось противостояние между исполнительной властью и законодательной. Поэтому разгон парламента, который устроил Саид, во время этого витка политического кризиса, был не только логичным, но и необходимым шагом для сохранения Туниса, который после освобождения от французского протектората считался одной из самых светских и прогрессивных стран Арабского Востока , — полагает арабист.

Тунисская стачка_1 Пустой зал судебных заседаний во время забастовки судей в Тунисе Фото: REUTERS/Jihed Abidellaoui

По мнению политолога, для того, чтобы сохранить такой облик Туниса, не допустив его скатывания в исламизм 2.0, было необходимо принять решительные меры.

— Саид не пошел бы на разгон парламента и конфликт с такой крупной оппозиционной коалицией, если бы он не был уверен в поддержке со стороны военных, со стороны нацгвардии Туниса и крупных региональных игроков. Второй уровень того, что происходит в Тунисе, можно назвать региональным. Здесь довольно любопытно участие Саудовской Аравии и Турции по разные стороны баррикад, — отметил эксперт.

Так, Турция известна своими связями с умеренными исламистами, включая «Братьев-мусульман», которые запрещены во многих арабских странах, а также в России. После окончательного изгнания «Братьев-мусульман» из Египта, руководство и основной актив партии переехали на территорию Турции, у них есть несколько представительств в Стамбуле, они там регулярно проводят встречи, поэтому поддержка Анкары не удивительна.

— А вот Саудовская Аравия — давний противник «Братьев-мусульман», поэтому она стремится всячески поддерживать любых противников, даже если интересы в конечном итоге расходятся. Классическая схема: враг моего врага — мой друг. Но, когда враг исчезнет, необязательно, что дружба сохранится. В глобальном плане внутренний кризис Туниса вписывается в логику давнего процесса исламского возрождения, который является одним из глобальных трендов и будем надеяться, что у светских антисламистских сил в Тунисе все получится и исламисты не получат очередной форпост, как это произошло с Афганистаном , — добавил специалист.

Кризис вряд ли закончится

Схожую точку зрения разделяет востоковед, публицист Андрей Онтиков.

— В глобальном плане мы наблюдаем последствия так называемой Арабской весны в Тунисе, потому что страну трясет до сих пор, какая-то относительная стабилизация там происходила, но государство по сути движется по пути постоянных кризисов и обострений. Суть в том, что тогда на фоне Арабской весны в Тунисе фактически первую скрипку стали играть исламисты в лице «Братьев-мусульман» (запрещенной в России организации) и конкретно движение «Ан-Нахда», которое является политическим крылом «Братьев», в 2019 году выиграло выборы. В отличие от некоторых других стран, в Тунисе оппонентами «Братьев-мусульман» выступают светские силы, и у них достаточно крепкие позиции , — отметил арабист в разговоре с «Известиями».

Тунисская стачка_4 Сторонники движения «Эн-Нахда» приветствуют лидера Рачед Ганнуши на митинге, посвященном 41-й годовщине основания движения в городе Сфакс, Тунис. Фото: Getty Images/Anadolu Agency

Эксперт отметил, что на фоне общественного раскола и многочисленных кризисов идет подготовка к голосованию по конституции.

— Согласно проекту документа, будет усилена роли президента, он получит дополнительные полномочия и, по сути, станет такой фигурой надо над тремя ветвями власти. Против такого расклада выступает «Ан-Нахда», призывает бойкотировать голосование. С политическими проблемами обостряются еще и экономические. В глобальном плане Тунис до сих пор преодолевает трудности, которые появились после 2011 года. Как бы ни закончилось голосование 25 июля, вряд ли это приведет к окончанию кризиса , — считает политолог.

Скорее приведет к печальным результатам

В свою очередь научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Данила Крылов отмечает, что кризисы усугубились после заявления нынешнего президента об отставке правительства и заморозке работы парламента в июле 2021 года. СМИ, как внутри страны, так и за ее пределами называли это переворотом.

— В целом Тунис всегда считался довольно демократичным государством, которое опирается на Конституцию, следует демократическому образу, что не очень типично для стран Востока и арабских государств. Все-таки в большинстве своем трайбализм, определенная клановость всегда так или иначе доминируют. Может произойти смена власти, как это было по итогам Арабской весны. Руководство страны может быть избрано на демократических выборах, но это вовсе не означает, что впоследствии за годы управления руководство не вернется к клановой структуре управления, потому что это в порядке вещей на Востоке , — пояснил арабист.

Он отмечает, что одно из изменений, которое планирует внести в Основной закон страны, довольно значимое.

— Речь идет об отказе от упоминания слова «ислам» в Конституции страны. Это исключительный случай для арабских государств, у которых ислам всегда является частью государственной системы и во многих конституциях прописано, что ислам — официальная религия государства. С одной стороны, решение Саида и его окружения может быть направлено на то, чтобы снизить влияние Партии политических исламистов, и возможно, снизить возможность влияния ислама на правящий режим.

Но с другой стороны, поскольку население все-таки это верующие мусульмане, то эффект может быть обратным и подобные попытки пошатнуть основы государства, основы религии и связи религии и государства, могут очень сильно исламизировать население и фактически создать новый виток обострения , — уверен специалист.

Тунисская стачка_5 Киоск для распространения регистрационных материалов о предстоящем референдуме по новой конституции страны, установленный избирательной комиссией в центре Туниса Фото: Global Look Press/Hasan Marad

По мнению эксперта, помимо социально-политического и экономического кризисов, еще может возникнуть религиозно-идеологический и даже идейно-ценностный конфликт внутри государства.

— На этом фоне понятны отдельные высказывания представителей тунисского общества о том, что президент Саид увел страну от демократии к автократии. С другой стороны — есть мнение, что президент Саид борется с бюрократической системой, которая, достаточно долго управляла Тунисом и соответственно это такого рода конституционный эксперимент, попытка выстроить государство на иных принципах, что в итоге получится, довольно сложно предсказывать. Но скорее всего итоги референдума 25 июля разделят государство, как это очень часто бывает в подобных ситуациях на две части: на тех, кто за и тех, кто против. В любом случае мы увидим новый виток протестов, новый виток антипрезидентской деятельности, ко всему прочему, это может сопровождаться процессом изменения конституции, если население поддержит это на референдуме , — пояснил политолог.

Эксперт отмечает, что экономическая помощь МВФ также имеет много подводных камней. Она, во-первых, всегда жестко связана с ограничениями и требованиями, а, во-вторых, практически никогда не позволят государству восстановить свою экономику. Это своего рода дотация, кредит, который позволит экономике еще какое-то время оставаться на плаву, но по сути своей в долгосрочной перспективе не улучшит экономические показатели.