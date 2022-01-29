Глухие души: по Грузии прокатилась волна протестов

В тбилисском метро полицейские избили несовершеннолетнего глухонемого подростка. Инцидент вызвал возмущение общественности. В городах Грузии состоялись пикеты. Активисты, в том числе под знаменами оппозиционной партии, вышли на протесты с требованием наказать патрульных и уволить министра внутренних дел. Подробности — в материале «Известий».

Что известно об избиении подростка

Инцидент случился на минувшей неделе в тбилисском метро. Патрульный задержал на эскалаторе 17-летнего подростка, а затем отвел в закрытое помещение.

На кадрах, опубликованных журналистами, видно, как полицейский бьет молодого человека кулаком по голове и таскает за волосы. Это случилось после того, как парень не смог ответить на заданные вопросы. При этом сопровождавший юношу друг уведомил сотрудника полиции, что тот физически не способен ни слышать, ни говорить.

Грузинского полицейского это не смутило. Отпустив издевательскую ремарку в адрес задержанного, он продолжил избиение. В результате подросток получил травмы головы и лица. Кроме физических повреждений, потерпевший пережил тяжкое унижение.

Глухие души Фото: РИА Новости/Виктор Каминский

Полицейские попытались скрыть факт случившегося. Но после заявления потерпевшего, публикаций в СМИ и обнародования записей с камер видеонаблюдения были задержаны.

Тому, кто непосредственно избивал подростка, грозит от пяти до восьми лет лишения свободы . Его коллега, который был свидетелем и не препятствовал нанесению побоев и издевательствам, в случае признания виновным может получить наказание в виде штрафа, домашнего ареста от полугода до двух лет или тюремного заключения на срок до трех лет.

Реакция власти и оппозиции

На происшествие отреагировала президент Грузии Саломе Зурабишвили.

«Нужно ценить самоотверженную службу полиции стране и народу, чему, к сожалению, вредят индивидуальные действия. Виновные должны быть наказаны строжайшим образом », — отметила глава государства.

По ее словам, неприемлемо, чтобы подобные конкретные случаи бросали тень на государственный институт, каким являются правоохранительные органы.

Впрочем, к моменту выступления политика в Грузии уже начались митинги. Демонстрации состоялись в Тбилиси, Зугдиди, Батуми, Гори и Телави. Во всех акциях протеста приняли участие и лидеры оппозиционной партии «Единое национальное движение».

Глухие души Фото: РИА Новости/Александр Шламов

В столице сотни активистов собрались под стенами офиса правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия». Демонстранты потребовали показательно наказать задержанных полицейских, а ответственным за происходящее назвали министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури .

На митинге были замечены плакаты следующего содержания: «Следующей жертвой можешь стать ты!», «Нет насилию!», «Требуем жить в мирной и справедливой среде!», «Наказать насильников», «Твой ребенок мог стать жертвой насилия!»

Протестующие вспомнили, что это не первый случай подобного рода. В 2019 году 15-летний Лука Сирадзе покончил жизнь самоубийством после допроса в полиции. По делу была арестована следователь Мариана Чолоян, признанная виновной в оказании давления на несовершеннолетнего. Она впоследствии была досрочно освобождена из заключения.

«Ищут любые поводы для уличной борьбы»

— Повод для протестов у оппозиции может быть любым. Связано это с проигрышем на последних выборах. Политики не видят возможности для парламентской борьбы, поэтому пытаются находить причины для уличной. Судя по тем событиям, которые происходят в Грузии в последние месяцы, мы видим, что народ настроен равнодушно — массовых митингов нет. Думаю, что избиратели исходят из простой логики: допустим, сейчас все они выйдут и добьются отставки министра внутренних дел, но что от это поменяется? Ничего , — сказал «Известиям» ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО, директор Лаборатории анализа международных процессов ИМИ Николай Силаев.

Сооснователь Центра системных политических исследований Арчил Сихарулидзе выразил мнение, что протестные настроения в Грузии высоки, но они не будут выливаться в масштабные акции.

Глухие души Фото: РИА Новости/Александр Имедашвили

— Уровень доверия к политическим и остальным институтам очень низкий. Исходя из этого факта и того, что «революционные сценарии» в стране закончились, ситуация довольно стабильная. В целом же в Грузии наблюдается глубокий социальный, экономический и, что самое главное, идейный кризис. Уверенность, что интеграция в НАТО и ЕС является чуть ли не главной задачей, уже не так сильна и внутри страны, и за ее пределами. Политическим элитам нечего больше предложить народу , — сказал «Известиям» Сихарулидзе.

Иная точка зрения у Давида Лосаберидзе, представляющего грузинский Институт гражданского общества.