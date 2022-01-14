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Столтенберг заявил об отсутствии сроков вступления Украины и Грузии в НАТО

Столтенберг: Украина и Грузия станут членами НАТО, но сроки этого не установлены
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Североатлантический альянс не установил сроки вступления Украины и Грузии в блок. Об этом рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете La Repubblica, опубликованном в пятницу, 14 января.

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«Украина уже обратилась с просьбой о присоединении, и мы решили работать над этим, поддерживая ее реформы, помогая в модернизации вооруженных сил по нашим стандартам. В 2008 году мы решили, что Украина и Грузия станут членами [НАТО], но мы не устанавливали, когда именно», — рассказал генсек альянса.

Также он отметил, что обороноспособность Украины с 2014 года заметно выросла, при этом напомнив, что принцип коллективной обороны альянса распространяется только на государства — члены НАТО. Решение же о вхождении Украины в альянс будут принимать Киев и 30 стран блока.

Ранее в этот день Столтенберг заявил, что альянс не пойдет на компромиссы по вопросам расширения организации и размещения войск на востоке. Он отметил, что каждое государство имеет право на выбор собственной дороги и решения относительно желания принадлежать к «военному союзу, которым является НАТО». При этом генсек выразил готовность НАТО на взаимный с Россией контроль над вооружениями, в том числе ядерными.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и отказаться от расширения. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены другой стороной как угроза. Москва не раз указывала, что продвижение НАТО к российским границам является неприемлемым и несет угрозы РФ.

Переговоры о гарантиях безопасности проходили в три этапа. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков выразил надежду на способность НАТО понять опасность тупика для диалога по гарантиям безопасности и сделать шаг навстречу российским предложениям. Также он указал на то, что вопрос нерасширения альянса — ключевой для национальной безопасности РФ, дальше откладывать урегулирование этой темы нельзя.

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