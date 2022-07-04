В беспорядках в Узбекистане погибли 14 гражданских лиц

В ходе беспорядков в узбекском Каракалпакстане погибли 14 гражданских лиц и четыре правоохранителя. Об этом 4 июля сообщил командующий Нацгвардии Узбекистана Рустам Джураев в ходе брифинга.

По его словам, из 14 погибших гражданских 13 находились в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Ранее в понедельник прокурор отдела Генеральной прокуратуры Узбекистана Аброр Маматов сообщил о гибели 18 человек. По его словам, пострадали 243 гражданина, в том числе 38 сотрудников правоохранительных органов.

В этот же день посольство России в Ташкенте предупредило, что россиянам при поездках в Узбекистан стоит избегать визитов в Каракалпакстан.

1 июля в Нукусе прошла незаконная демонстрация против проведения референдума по поправкам в Конституцию. На следующий день президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ввел на территории Каракалпакстана чрезвычайное положение с 3 июля по 2 августа.

3 июля обстановка в Каракалпакии стабилизировалась после того, как президент Узбекистана объявил, что в Конституцию не будут вноситься поправки, касающиеся региона.

Республика Каракалпакстан занимает около 40% территории Узбекистана. Новый вариант Конституции предусматривал лишение региона суверенного статуса и права выхода из состава страны путем референдума.