Свобода выхода: к чему могут привести волнения в Узбекистане

Эскалация волнений в узбекской республике Каракалпакстан маловероятна, заявили опрошенные «Известиями» эксперты. По мнению политологов, для стабилизации ситуации Ташкент задействует силы правоохранительных органов, а также, возможно, организует диалог с местными оппозиционными элитами. Центральные власти заинтересованы в том, чтобы не допустить масштабного конфликта с кровопролитиями, убеждены специалисты. При этом если договориться всё же не получится, нестабильность Узбекистана может распространиться и на другие страны Центральной Азии, что станет проблемой для Москвы.

Изменения в правах

Каракалпакстан — крупнейший регион Узбекистана, занимающий примерно 40% территории страны. В субъекте разрешены сразу два языка — каракалпакский и узбекский. С момента образования государства у Каракалпакстана был статус суверенной республики с правом выхода на основании референдума.

Протесты в Каракалпакстане, где проживают почти 2 млн человек, начались вскоре после публикации предлагаемых поправок к Конституции страны в конце июня. Изменения исключали положения об автономии республики и ее праве выйти из состава Узбекистана на основании референдума.

Реакция властей на протесты в столице республики Нукусе последовала незамедлительно. По данным МВД Узбекистана, демонстрации в городе были организованы незаконно. Причиной стали «неправильные толкования» конституционных реформ. Правоохранители заверили, что задействовали необходимые силы для «недопущения нарушения общественного порядка и пресечения совершения гражданами различных правонарушений».

Свобода выхода Фото: соцсети

Однако, несмотря на эти успокаивающие заявления, 2 июля президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев ввел в Каракалпакстане чрезвычайное положение на целый месяц. До 2 августа в республике будут жить по комендантскому часу с 21:00 до 7:00. Вместе с этим ограничиваются въезд и выезд из Каракалпакстана. Также на протяжении всего времени действия ограничений местным жителям нельзя будет организовывать массовые мероприятия, в том числе забастовки. Параллельно вводится проверка документов и досмотр вещей.

Законодатели республики поддержали решения Ташкента. В Жокаргы Кенесе (местном парламенте) увидели причину протестов в действии «преступной группы», которая попыталась захватить органы госуправления. Известно, что предполагаемых организаторов массовых беспорядков задержали. При этом политики отметили, что «попытки отдельных нездоровых внешних сил из-за рубежа повлиять на развитие ситуации» вызывают беспокойство. Кто конкретно имеется в виду, в заявлении не указали.

На фоне волнений президент Узбекистана зачастил с визитами в Нукус — он посетил регион и 2, и 3 июля. По словам пресс-секретаря узбекистанского лидера Шерзода Асадова, ситуация в регионе уже стабилизировалась.

Назревшие проблемы

Как заявил «Известиями» политолог Аждар Куртов, длительное время республика была очень проблемной. В частности, недовольство жителей Каракалпакстана связано с постоянными сельскохозяйственными проблемами из-за засухи и в целом экономической отсталостью региона. Неблагоприятная социально-экономическая ситуация неоднократно приводила к распространению антиправительственных настроений.

Свобода выхода12 Фото: соцсети

Режим в Узбекистане довольно долго держался на жестких методах полицейского характера, напомнил эксперт. Ситуация изменилась после смерти бывшего президента страны Ислама Каримова в 2016 году: новые власти либерализовали законодательство как в политическом, так и в экономическом плане. Эти послабления, в свою очередь, привели к тому, что антиправительственные силы начали пытаться получить власть, считает политолог.

С этим согласен и директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов. Центральные власти, по его словам, могли бы избежать вспышки в регионе, если бы трезво оценили настроения местных жителей при помощи соцопросов и провели консультации с локальными политическими элитами. Несмотря на просчеты во внутренней политике, на международной арене Ташкент действует достаточно грамотно, считает эксперт.

— В сложившейся ситуации нет ничего удивительного. Она уже стала традиционной для постсоветского пространства. С момента образования Узбекистана республика имеет достаточно широкие права местного самоуправления. Поэтому новость об изменении прав вылилась в недовольство, — говорит Денис Денисов.

Нынешняя ситуация, по мнению Аждара Куртова, скорее всего, будет решаться методом кнута и пряника. Ташкент может не только активно использовать правоохранительные органы для нормализации обстановки, но и увеличивать финансирование социальных программ в республике. Успокоить местных граждан способно и создание новых рабочих мест — проблема трудоустройства весьма актуальна для страны в целом.

Свобода выхода1 Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

— Сейчас Ташкент предпринимает полицейские меры для удержания контроля в регионе. У центральных властей для этого достаточно ресурсов, они смогут стабилизировать ситуацию. В 90-е Узбекистан справлялся с куда более серьезными вызовами, связанными с исламистской угрозой, — например, вторжениями боевиков с территории других государств, — напомнил Аждар Куртов.

Эскалация или деэскалация зависит от налаживания диалога между Ташкентом и местной оппозицией. По словам Дениса Денисова, президент Узбекистана хочет не допустить масштабного конфликта, который приведет к кровопролитиям. Нестабильность в республике способна стать проблемой для Москвы, говорит эксперт: дестабилизация Узбекистана может перекинуться и на соседние страны Центральной Азии.