В результате беспорядков в узбекистанском Нукусе погибли 18 человек
В ходе беспорядков, проходивших в начале июля в столице республики Каракалпакстан Нукусе, погибли 18 человек. Об этом 4 июля сообщил прокурор отдела Генеральной прокуратуры Узбекистана Аброр Маматов.
«В ходе массовых беспорядков, прошедших в Нукусе 1 и 2 июля, погибли 18 человек, всего же ранения и травмы различной тяжести получили 243 гражданина, в том числе 38 сотрудников правоохранительных органов», — рассказал он в прямом эфире телеканала «Узбекистан 24».
1 июля в Нукусе прошла незаконная демонстрация против проведения референдума по поправкам в Конституцию. На следующий день президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев ввел на территории Каракалпакстана чрезвычайное положение с 3 июля по 2 августа.
3 июля обстановка в Каракалпакии стабилизировалась. Это произошло после того, как президент Узбекистана объявил, что в Конституцию не будут вноситься поправки, касающиеся региона.
Утром 4 июля стало известно, что законодательная палата парламента Узбекистана проголосовала за исключение из проекта изменений в Конституцию страны статей, в которых упоминается статус Каракалпакстана.
Республика Каракалпакстан занимает около 40% территории Узбекистана. Новый вариант Конституции предусматривал лишение региона суверенного статуса и права выхода из состава страны путем референдума.