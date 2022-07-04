Реклама
Прямой эфир
Экономика
Французская Schneider Electric продала бизнес в России местному менеджменту
Мир
В ФРГ назвали оставшийся объем газа в стране без поставок из России
Мир
В результате беспорядков в узбекистанском Нукусе погибли 18 человек
Экономика
В кабмине Японии назвали важным проект «Сахалин-2»
Мир
Боевые подразделения 6-го казачьего полка ЛНР выдвинулись в сторону Северска
Происшествия
На юге Москвы пять человек пострадали из-за обвала грунта
Мир
Россия отменила ПЦР-тестирование на COVID-19 для граждан Белоруссии
Мир
СК изучит найденные в ЛНР документы о действиях иностранных наемников на Украине
Происшествия
В Туве задержаны 15 приверженцев АУЕ
Мир
Украина утратила управление отступающими из ЛНР войсками
Мир
В Кремле указали на отсутствие данных о задержании в Турции корабля с зерном

В результате беспорядков в узбекистанском Нукусе погибли 18 человек

0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В ходе беспорядков, проходивших в начале июля в столице республики Каракалпакстан Нукусе, погибли 18 человек. Об этом 4 июля сообщил прокурор отдела Генеральной прокуратуры Узбекистана Аброр Маматов.

Свобода выхода: к чему могут привести волнения в Узбекистане
И как Ташкент планирует стабилизировать обстановку в самой крупной республике страны

«В ходе массовых беспорядков, прошедших в Нукусе 1 и 2 июля, погибли 18 человек, всего же ранения и травмы различной тяжести получили 243 гражданина, в том числе 38 сотрудников правоохранительных органов», — рассказал он в прямом эфире телеканала «Узбекистан 24».

1 июля в Нукусе прошла незаконная демонстрация против проведения референдума по поправкам в Конституцию. На следующий день президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев ввел на территории Каракалпакстана чрезвычайное положение с 3 июля по 2 августа.

3 июля обстановка в Каракалпакии стабилизировалась. Это произошло после того, как президент Узбекистана объявил, что в Конституцию не будут вноситься поправки, касающиеся региона.

Утром 4 июля стало известно, что законодательная палата парламента Узбекистана проголосовала за исключение из проекта изменений в Конституцию страны статей, в которых упоминается статус Каракалпакстана.

Республика Каракалпакстан занимает около 40% территории Узбекистана. Новый вариант Конституции предусматривал лишение региона суверенного статуса и права выхода из состава страны путем референдума.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022