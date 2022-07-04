Парламент Узбекистана проголосовал за сохранение статуса Каракалпакии
Законодательная палата парламента Узбекистана 4 июля проголосовала за исключение из проекта изменений в конституцию страны статей, в которых упоминается статус Каракалпакстана.
Депутаты единогласно проголосовали за сохранение статей с 70-й по 75-ю в текущей редакции, следует из данных голосования в онлайн-режиме.
1 июля в столице Каракалпакстана Нукусе прошла незаконная демонстрация против референдума о поправках в конституцию. Митингующие выступили против лишения республики суверенного статуса и права выхода из состава Узбекистана.
На следующий день организаторы беспорядков были задержаны. В отношении них ведутся следственные действия.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ввел на территории Каракалпакстана чрезвычайное положение с 3 июля по 2 августа с установлением комендантского часа с 21:00 до 07:00. Указ был одобрен парламентом страны.
К 3 июля обстановка в Каракалпакстане стабилизировалась. Это произошло после того, как посетивший регион Мирзиёев пообещал не вносить поправки, касающиеся статуса региона.
Республика Каракалпакстан занимает около 40% территории Узбекистана. Новый вариант конституции предусматривал лишение региона суверенного статуса и права выхода из состава страны путем референдума.