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Россиянам рекомендовали избегать поездок в Каракалпакстан

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Фото: соцсети
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Россиянам при поездках в Узбекистан стоит избегать визитов в Каракалпакстан, где введен режим ЧП из-за беспорядков. Об этом 4 июля предупредило посольство РФ в Ташкенте.

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В ведомстве отметили, что гражданам РФ надо использовать альтернативные маршруты при планировании поездок в Узбекистан.

«Временно приостановлен пропуск лиц, транспортных средств и грузов через автомобильный пункт пропуска Даут-ата — Тажен на узбекско-казахстанской границе», — отмечается в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, ограничена на время действие комендантского часа работа аэропорта города Нукус. Рейсы будут проводить по измененному расписанию.

Ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что события в Узбекистане остаются внутренними делами страны. В России не сомневаются в том, что проблемы будут урегулированы, подчеркнул он.

В начале июля в столице Каракалпакстана Нукусе прошли незаконные демонстрации против проведения референдума по поправкам в Конституцию. Протестующие не одобрили планы властей внести изменения относительно республики, так как новый вариант Конституции предусматривал лишение региона суверенного статуса и права выхода из состава страны путем референдума.

В ходе беспорядков погибли 18 человек.

На фоне митингов президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ввел на территории Каракалпакстана чрезвычайное положение с 3 июля по 2 августа.

3 июля обстановка в Каракалпакии стабилизировалась. Это произошло после того, как президент Узбекистана объявил, что в Конституцию не будут вноситься поправки, касающиеся региона.

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