Новый курс: в Конституции Узбекистана планируется изменить половину статей

До референдума по конституционной реформе в Узбекистане осталось несколько дней: общественное обсуждение, которое должно было завершиться 4 июля, продлили до 15-го. На важности общественной дискуссии по поводу масштабных конституционных изменений, предложенных ведущими политическими партиями страны, настаивал президент страны Шавкат Мирзиёев. Какие перемены ждут политическую систему Узбекистана и почему именно сегодня она стала актуальной, — в материале «Известий».

Новое время — новый закон

О необходимости конституционной реформы президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заговорил еще в ноябре 2021 года, в день инаугурации на второй президентский срок. «Если мы посмотрим на мировой опыт, то мы увидим, что во многих государствах в период кардинальных перемен проводились конституционные реформы», — отметил он в своей инаугурационной речи.

Действительно, в последние годы Узбекистан активно шел по пути реформ, которые, по мнению миссии ОБСЕ, «постепенно привели к положительным изменениям». Закономерно, что развитие государства со временем потребовало изменений в законодательстве, в том числе в Основном законе, принятом в 1992 году и нуждающемся в переменах, отвечающих на вызовы современности.

Инициатором изменений стала Либерально-демократическая партия Узбекистана, которую поддержали партия «Миллий тикланиш», а затем и другие политические движения, и общественные организации. В конце июня Мирзиёев на встрече с конституционной комиссией отметил, что современная ситуация требует принятия безотлагательных стратегических решений, реагирования на усиление мировых процессов трансформации и конкуренции. Он подчеркнул, что за короткое время облик узбекского общества кардинально изменился. Это коснулось всех важных общественных сфер — политико-правовой, социально-экономической и духовно-культурной.

В данной ситуации конституционная реформа стала закономерным этапом в решении новых задач развития страны. «Принятие поправок в Конституцию — это, по сути, результат преодоления разрыва между тем, что декларирует главный закон страны, и принятой общественной практикой. Если оставить такой разрыв без внимания, это неизбежно приведет к серьезным последствиям, — отмечает ведущий научный сотрудник Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Российской Федерации, кандидат юридических наук Сергей Чиркин. — Конституция обеспечивает стабильность правовой, политической и экономической систем и общественных устоев. Но излишняя негибкость Основного закона страны способна спровоцировать застой и невозможность развития государства в условиях постоянного меняющегося мира».

Светский путь

Проект изменений в Конституцию Узбекистана, подготовленный специальной конституционной комиссией, достаточно масштабен: он содержит 170 поправок и предполагает изменение каждой второй статьи. Есть среди них и весьма серьезные изменения, в частности касающиеся характера власти в стране и полномочий некоторых ее институтов. Одно из важнейших — декларирование светского характера узбекского государства. «Если мы посмотрим на те поправки, которые были внесены, то в них есть моменты, которые давно для Узбекистана казались насущными и важными, — отметил эксперт по Центральной Азии, основатель агентства «Фергана.ру» Даниил Кислов. — Например, в Конституции появятся слова «светское государство». Кроме того, значимыми являются предложения наложить запрет на вмешательство в работу адвокатов, а также сделать судей несменяемыми, заявил эксперт.

В общей сложности изменения в Конституцию должны затронуть четыре основных направления: права и свободы граждан, устройство гражданского общества, социальные гарантии, а также развитие и взаимоотношение демократических институтов. Направленность реформ на развитие прав и свобод человека отражена в обновленном варианте преамбулы к Конституции, где появились слова о приверженности национальным и общечеловеческим ценностям, о построении социального и светского государства.

Общие формулировки дополняются конкретными мерами. К примеру, новые ст. 26-1 и 26-2 устанавливают право пользоваться помощью адвоката по своему выбору, о доступе к правосудию и компенсации государством причиненного ущерба, о случаях, при которых закон имеет или не имеет обратную силу. Обновленная ст. 116 предусматривает, что каждому гражданину гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи, которая в случаях, предусмотренных законом, оказывается бесплатно.

В новой редакции Конституции также прописаны положения, актуальные в условиях цифровизации: о праве на доступ к интернету и свободном пользовании им; о праве каждого на ознакомление с данными, собранными о нем государственными органами, органами самоуправления и любыми организациями; о праве требовать исправления недостоверных данных и на уничтожение незаконно собранных данных.

Гражданское общество и демократия

Значимым направлением развития узбекской Конституции по итогам реформы должно стать развитие демократических институтов и институтов гражданского общества. Характерно, что в Конституции Узбекистана впервые должны появиться понятия самоуправления граждан и гражданского общества. Так, название третьего раздела Конституции теперь будет звучать так — «Гражданское общество и личность». По замыслу авторов конституционной реформы целью развития гражданского общества должно стать «обеспечение гражданского мира, межнационального и межконфессионального согласия и толерантности».

Политическую сферу страны также ждут изменения. В частности, расширяются полномочия парламента — олий мажлиса — по формированию правительства и парламентскому контролю его деятельности. Законодателям передаются некоторые полномочия президента, касающиеся назначений и освобождений должностных лиц. Одновременно расширяются отдельные полномочия правительства в сфере текущего управления.

По мнению экспертов, данные изменения подтверждают приверженность нынешней власти страны демократическим ценностям. «Модель правления Каримова предполагала единоличную форму власти, — утверждает директор информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве МГУ Дарья Чижова. — У Мирзиёева совершенно другая политика, направленная на максимальное включение в мировое сообщество».

На перекрестке Востока и Запада

Авторы конституционной реформы очевидным образом делают акцент на максимальном развитии в стране традиционных демократических институтов. Действительно, реформа местного самоуправления, общественный контроль деятельности государственных органов, разделение их полномочий — это фактически классические основы демократического управления. Помимо того в узбекскую Конституцию впервые вводится понятие «самоуправление граждан». Однако во многом новации наследуют и самобытным традициям узбекского социума.

«Мы видим, как экономические кризисы, социальные кризисы, политические кризисы охватываются даже те страны, которые традиционно считались стабильными, благополучными, устойчивыми. В этих условиях практически все государства пытаются выработать свои механизмы защиты от хаоса. Кто-то идет по пути либерализации Основного закона страны. Какие-то страны, наоборот, делают ставку на традиционные ценности, усиление государственных институтов, приоритет национальных законов над международным правом», — считает политолог, руководитель Агентства стратегических коммуникаций Вадим Самодуров.