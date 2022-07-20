Немцы пришли в ярость после новой нападки экс-посла Украины

Жители Германии в Twitter возмутились высказыванием экс-посла Украины в ФРГ Андрея Мельника в адрес премьер-министра федеральной земли Саксония Михаэля Кречмера.

Кречмер заявил, что Берлин должен стремиться «заморозить» конфликт на Украине, став посредником в его разрешении. В ответ Мельник в предложил премьеру «засунуть голову в морозилку, чтобы охладить свои фантазии о России».

Немцы отреагировали на такое предложение Мельника с яростью, также, по их мнению, экс-посол Украины ненавидит немцев.

Пользователь Holger Lösel отметил, что благодаря постоянным оскорблениям со стороны Мельника, его взгляд на ситуацию существенно изменился. «Ваша наглость попросту действует на нервы большинству немцев», — убежден Violingroover.

Также он добавил, что снятие Мельника с должности было вполне справедливым.

«Ты еще здесь? Ты ненавидишь нас, а мы ненавидим тебя за это. Отправляйся на передовую, как настоящий мужчина, и перестань, наконец, твитить на немецком», — предложил Baron Dellingshausen.

StefSan уверяет, что экс-посол Украины не хочет мира, он хочет войны. Он предложил ему «играть в войнушку у себя дома, а не в Германии».

«Вы больны, господин Мельник, и проблемы у вас явно с головой. Вас пожирает ненависть к нам, немцам», — считает Gisela Roberts.

Также и другие пользователи подчеркнули, что Мельник хочет войны вместо мира. Так как, по их мнению, это единственное, что держит его и президента Украины Владимира Зеленского у власти. Также, пользователи отметили, что украинским политикам все равно, сколько людей погибнет, так как сами они все равно будут в безопасности.

9 июля стало известно, что Зеленский уволил Мельника с должности посла страны в Германии.

Германия находится в тяжелом положении из-за возможного лишения поставок газа из России. 24 июня министр Германии по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что в случае нехватки газа в стране придется прекратить работу ряда отраслей. Аналитики крупнейшего финансового института ФРГ Deutsche Bank предупредили, что Германии грозит резкий всплеск инфляции, в случае если поставки российского газа не нормализуются.

Михаэль Кречмер, в свою очередь, и ранее высказывался против вмешательства Германии в украинский кризис. Так, 14 апреля, он заявил, что Германия много делает для Украины, однако нельзя допустить, чтобы ФРГ втянули в конфликт. Он отметил, что с большой тревогой видит, что в настоящее время прочные ограждения германской внешней политики и политики безопасности очень быстро разрушаются.