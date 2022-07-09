Андрея Мельника уволили с должности посла Украины в Германии

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности посла страны в Германии Андрея Мельника. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте украинского лидера 9 июля.

«Уволить Мельника Андрея Ярославовича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Федеративной Республике Германия», — говорится в документа.

Кроме того, уволены посол Украины в Венгрии Любовь Непоп, высокопоставленный дипломатический представитель страны в Норвегии Вячеслав Яцюк, посол в Чешской Республике Евгения Перебийноса. Также освобожден с поста посла в Индии Игорь Полеха.

4 июля газета Bild, ссылаясь на несколько источников, сообщила, что Мельник покинет свой пост и вернется на родину, где получит новую работу. По информации собеседников немецкого издания, в Киеве дипломат может получить должность замминистра иностранных дел.

Новости о возможном отъезде Мельника обрадовали читателей Die Welt. Комментаторы 5 июля выразили свое недовольство его деятельностью на территории ФРГ.

Украинский посол в ФРГ известен скандальными высказываниями. Так, 30 июня в беседе с немецкими журналистами он сравнил националиста Степана Бандеру с Робин Гудом. Позже в МИД Украины уточнили, что Мельник высказал свое личное мнение. Кроме того, в мае он назвал канцлера Германии Олафа Шольца обиженной ливерной колбасой из-за его отказа ехать в Киев после заявления украинских властей о нежелании принимать у себя президента Германии.