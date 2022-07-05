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Читатели Die Welt обрадовались отъезду киевского посла Мельника из ФРГ

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Фото: Global Look Press/IMAGO/M. Popow
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Информация об отъезде украинского посла в Германии Андрея Мельника обрадовала читателей издания Die Welt. Комментаторы 5 июля выразили свое недовольство деятельностью дипломата не территории ФРГ.

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«Он не наш друг. Он даже нечестный партнер», — заявил один из читателей.

Другой его поддержал, указав на то, что «чем скорее этот джентльмен покинет страну, тем лучше». Он подчеркнул, что Мельник своими заявлениями навредил собственной стране.

«Понятно, что тот, кто так массово оскорбил Германию, не может клянчить миллиарды и миллиарды на реконструкцию», — добавил еще один.

Незадолго до этого издание Bild поделилось информацией от источников о том, что Андрей Мельник осенью планирует покинуть ФРГ, чтобы возглавить министерство иностранных дел Украины. Подчеркивается, что Киев «очень ценит» дипломата за его работу.

Сенатор РФ Алексей Пушков сыронизировал по этому поводу, напомнив, что Мельник часто оскорблял немцев и так ему решили отплатить.

Андрей Мельник известен своими скандальными высказываниями. Так, 30 июня в беседе с немецкими журналистами он сравнил националиста Степана Бандеру с Робин Гудом, который многими почитается, несмотря на сомнительные с точки зрения законности действия. По его словам, Бандера был «борцом за свободу», а убийства мирных поляков посол Украины оправдал тем, что с другой стороны тоже «было много убийств и зверств».

После этого заявления украинский МИД заявил, что Мельник высказал свое личное мнение.

В мае он назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца обиженной ливерной колбасой, из-за того, что тот отказался ехать в Киев после заявления украинских властей о нежелании принимать у себя президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

Кроме того, 26 мая украинский посол раскритиковал скорость поставок немецкого оружия Киеву. Сделал он это, выложив в Twitter фотографию улитки с приклеенным к ее панцирю патроном.

Ранее Мельник укорял бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель в отсутствии самокритичности.

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