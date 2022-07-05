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Пушков высмеял ФРГ после данных о повышении украинского посла Мельника

Сенатор Пушков высмеял сообщения о предстоящем повышении украинского посла в ФРГ Мельника
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Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
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Российский сенатор Алексей Пушков иронично прокомментировал заявления немецких СМИ о якобы новой должности, ожидающей посла Украины в Германии Андрея Мельника по возвращении в Киев.

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«Германия может гордиться своей поддержкой Украины: оскорблявший ее [ФРГ] руководство посол, вероятно, идет на повышение», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Пушкова.

Ранее в этот день издание Bild поделилось информацией от источников о том, что Алексей Мельник осенью планирует покинуть ФРГ, чтобы возглавить министерство иностранных дел Украины. Подчеркивается, что Киев «очень ценит» дипломата за его работу.

Андрей Мельник известен своими скандальными высказываниями. Так, 30 июня беседе с немецкими журналистами он сравнил националиста Степана Бандеру с Робин Гудом, который многими почитается, несмотря на сомнительные, с точки зрения законности, действия. По его словам, Бандера был «борцом за свободу», а убийства мирных поляков посол Украины оправдал тем, что с другой стороны тоже «было много убийств и зверств».

После этого заявления украинский МИД заявил, что Мельник высказал свое личное мнение.

В мае он назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца обиженной ливерной колбасой, из-за того что тот отказался ехать в Киев после отказа украинских властей принимать президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

Мельник первоначально отказывался извиняться перед Шольцем, однако в дальнейшем изменил свое мнение. 22 июня он признал, что называть канцлера «обиженной ливерной колбасой» было «дипломатически неуместным». Он также отметил, что эта ситуация оскорбила в итоге многих людей и не только из Германии.

18 июня нидерландское издание de Volkskrant осветило приезд канцлера Шольца на Украину как визит «обиженной ливерной колбасы в Киев». С аналогичным заголовком вышел материал в газете Die Welt.

Кроме того, 26 мая украинский посол раскритиковал скорость поставок немецкого оружия Киеву. Сделал он это, выложив в Twitter фотографию улитки с приклеенным к ее панцирю патроном.

Ранее Мельник укорял бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель в отсутствии самокритичности.

В апреле пользователи Сети из Германии опубликовали петицию, в которой призвали выдворить Мельника из страны. С таким же призывом выступила депутат бундестага Севим Дагдален.

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