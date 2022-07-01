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В МИД Украины назвали слова посла в ФРГ о Бандере его личным мнением

В МИД Украины назвали слова посла в ФРГ Мельника о Бандере его личным мнением
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Мнение посла Украины в Германии Андрея Мельника о пособнике нацистов Степане Бандере не отражает позицию МИД Украины. Об этом официальный представитель ведомства Олег Николенко написал в комментарии на сайте МИДа.

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«Слова посла Украины в Германии Андрея Мельника, высказанные в интервью немецкому журналисту, являются его личным мнением и не отражают позицию МИД Украины», — говорится в тексте.

Ранее Мельник в беседе с немецкими журналистами сравнил Бандеру с Робин Гудом, который многими почитается, несмотря на сомнительные, с точки зрения законности, действия. Он заявил, что Бандера был «борцом за свободу», а убийства мирных поляков посол оправдал тем, что с другой стороны тоже «было много убийств и зверств», сообщает телеканал «360».

Бандера был лидером «Организации украинских националистов», одним из инициаторов создания в 1942 году «Украинской повстанческой армии» (запрещенная в России экстремистская организация), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. Организация воевала против советских войск, в основном на Западной Украине. На ее счету — множество преступлений, среди которых — массовое уничтожение польского населения на Волыни в 1943 году.

Беседуя 22 июня с немецким изданием ZEIT ONLINE, посол Мельник, спустя почти два месяца после оскорбления канцлера Германии Олафа Шольца, решил принести ему свои извинения. Мельник посчитал, что поступил «дипломатически неуместно», передает RT.

3 мая Мельник назвал Шольца обиженной ливерной колбасой, из-за того что тот отказался ехать в Киев после отказа украинских властей принимать президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, передает НСН.

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