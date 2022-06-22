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Посол Украины в ФРГ решил извиниться за оскорбление Шольца
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Посол Украины в ФРГ решил извиниться за оскорбление Шольца

Посол Украины в Германии Мельник готов извиниться за оскорбление Шольца спустя два месяца после инцидента
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Christian Spicker
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Посол Украины в Берлине Андрей Мельник спустя практически два месяца после оскорбления канцлера Германии Олафа Шольца решил принести свои извинения. Об этом сообщает 22 июня немецкое издание ZEIT ONLINE.

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3 мая Мельник назвал Шольца обиженной ливерной колбасой. из-за того что тот отказался ехать в Киев после отказа украинских властей принимать президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

Только спустя два месяца он признал, что называть Шольца «обиженной ливерной колбасой» было «дипломатически неуместным». Он также отметил, что эта ситуация оскорбила в итоге многих людей, и не только из Германии.

По информации издания, Мельник намерен принести свои извинения перед Шольцем лично. Когда именно он собирается это сделать, не уточняется.

При этом еще 6 мая Мельник отказался извиняться за эти оскорбления.

12 апреля немецкие СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский отказался принять Штайнмайера в Киеве из-за его позиции по отношению к России. В тот же день Штайнмайер подтвердил, что Украина сочла его визит в страну нежелательным. По его словам, такое решение в Киеве приняли, несмотря на его готовность к диалогу.

Однако спустя время Шольц все-таки принял иное решение и посетил Киев 16 июня вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги. На следующий день после визита европейских лидеров Die Welt сообщила, что за «закрытыми дверями» они убеждали Зеленского сесть за стол переговоров с Россией. Однако данная информация была опровергнута Киевом.

Кроме того, 18 июня нидерландское издание de Volkskrant осветило приезд канцлера Шольца на Украину как визит «обиженной ливерной колбасы в Киев». С аналогичным заголовком вышел материал в газете Die Welt.

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