Нидерландское издание de Volkskrant осветило приезд канцлера ФРГ Олафа Шольца на Украину как визит «обиженной ливерной колбасы в Киев». С аналогичным заголовком вышел 18 июня и материал газеты Welt.

Как отметило нидерландское издание, посол Украины в Берлине Андрей Мельник мог назвать встречу Шольца и президента Украины Владимира Зеленского «обиженной ливерной колбасой в Киеве». Но канцлер ФРГ выступил в Киеве за предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС, хотя ранее подвергал это сомнению.

Испанская La Vanguardia назвала визит европейских политиков в Киев «демонстрацией силы Европы».

«Мир — об этом не следует забывать — есть и всегда будет великой целью. Но в нынешней ситуации защита европейских ценностей уместна и необходима», — отметила газета.

Канцлер также пообещал Украине долгосрочную финансовую и гуманитарную помощь, а также поставку оружия «до тех пор, пока Украина будет в ней нуждаться».

Шведская газета Dagens Nyheter отметила, что ключевые вопросы по вступлению Украины в Евросоюз еще будут обсуждаться на высоком уровне объединения.

«И в любом случае не следует ожидать от визита выхода из главной дилеммы: а именно, что переговорное решение с Россией и территориальная целостность Украины, похоже, продолжают оставаться взаимоисключающими», — отметили журналисты.

Польская газета RP, обратила внимание, что Шольц заверил Украину в поддержке со стороны Европы.

«Это слова, которые мало стоят», — говорится в публикации.

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник известен своими резонансными и скандальными высказываниями. Так, в начале мая в ответ на заявление Шольца о решении не ехать в Киев после того, как украинские власти отказались принять президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, Мельник назвал Шольца обиженной ливерной колбасой. Извиняться за свои слова дипломат отказался.

16 июня президент Украины Владимир Зеленский встретился с Макроном, Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и румынским лидером Клаусом Йоханнисом после их визита в город Ирпень в Бучанском районе Киевской области. Политики поддержали предоставление Украины статуса кандидата в Евросоюз.

На следующий день после визита европейских лидеров Die Welt сообщила, что за «закрытыми дверями» они убеждали Зеленского сесть за стол переговоров с Россией. Данная информация была опровергнута Киевом.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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